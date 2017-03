El exalcalde de Santa Coloma tildó de "imbécil asquerosa" a la interventora contraria a un informe urbanístico

Operación pallaresa

El exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz calificó dea la interventora del consistorio por oponerse a la aprobación de modificación de unos contratos urbanísticos en 2009 en el marco de la Operación Pallaresa, según consta en las grabaciones telefónicas que se han reproducido en la segunda sesión del juicio de la trama Pretoria que se celebra en la Audiencia Nacional.Muñoz ha negado haber utilizado el consistorio para manipular ningún concurso público así como haber obtenido beneficio propio de la concesión de adjudicaciones públicas en estos proyectos. "Nunca he tenido ningúny tampoco he permitido ningún beneficio a costa del Ayuntamiento", ha dicho el exedil en su declaración en calidad de investigado.El que fuera alcalde de dicha localidad catalana entre 2002 y 2009 ha explicado ante el tribunal que su cometido era dirigir los procesos políticos pero no se encargaba de las cuestiones técnicas de los mismos. "No eran de mi competencia; un alcalde hace un proceso de dirección, explica proyectos pero no los ejecuta, eso lo hacen los técnicos", ha indicado a preguntas de la fiscal Anticorrupción.El Ministerio Público pide para ély multa de 4,1 millones de euros por su implicación en la trama de corrupción urbanística que operó entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.La fiscal Anticorrupción Ana Cuenca ha dedicado la mayor parte de su interrogatorio a preguntarle por los detalles de la operación Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet, en la que participaron presuntamente Luigi y Manuel Dobarco, exresponsable de Espacio Público y Urbanismo del consistorio catalán y tambiénque se juzga desde este lunes en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares."Yo firmé en función de los informes.que firmara el secretario del Ayuntamiento y el interventor", ha dicho el acusado al respecto, que ha rechazado conocer las condiciones de la operación que incluyó la construcción del centro comercial Cubics y de un complejo de viviendas.El exalcalde, que ha sido elen declarar ante el tribunal, ha insistido en varias ocasiones en que "no tenía nada que ver" con la venta de las participaciones de algunas empresas implicadas en la trama y tampoco con el cambio de propietarios de los terrenos., "yo nunca manejé ningún concurso" o "no recibí ninguna comisión de un millón ni de un euro", han sido algunas de las respuestas de Muñoz ante la insistencia de la fiscal del caso.Pese a su versión, Anticorrupción entiende que Luigi, Dobarco, Muñoz y José Singla, este último también investigado en el caso, jugaron un papel relevante en el operativo que consistió enuna vez se habían revalorizado, lo que generó un beneficio de cerca de 13 millones de euros. El mismo proceso se repitió cuatro años en connivencia con el técnico municipal del Ayuntamiento Luis Falcón, que emitió informes favorables que dieron luz verde a que el Pleno aprobara la solicitud de modificación de los usos.Esta última modificación se adoptó en contra del criterio de la interventora municipal, Maite Carol, que, según refleja parte de las grabaciones telefónicas que se han escuchado durante las más de cuatro horas de interrogatorio.Una de ellas relativa a una conversación telefónica entre Muñoz y Luigi, muestra como este primero se refiere a Carol como"No hay manera de que los burros míos y", reza la grabación cuya veracidad defendió ayer el tribunal de la Sala, de acuerdo con el criterio del Ministerio Público.Sin embargo el militante suspendido del PSC ha negado que el presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, conocido como Luigi jugara ningún papel en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y ha precisado que solo tiene con él una, en ningún caso laboral.; no es funcionario y no tiene relación contractual con el consistorio", ha dicho el acusado a preguntas de la fiscal, que en su escrito de conclusiones provisionales apuntó que Luis García, que se enfrenta a ocho años de cárcel, habría mediado en calidad de empresario en adjudicaciones públicas a cambio del cobro de comisiones.La fiscal se ha referido también a lapara la adjudicación en 2009 del contrato de limpieza de edificios y colegios de primaria en favor de la empresa Limasa (propiedad de Manuel Carrillo, también encausado); hechos que el acusado ha rechazado así como también ha negado que presionara a Gemma Fernández, directora del área de Servicios Territoriales, para que dicha empresa fuera la adjudicataria delconcurso.La Sala ha reproducido otras grabaciones entre Muñoz, Fernández y Carrillo sobre la adjudicación del contrato a Limasa lo que provocó que se tuviera queque en un principio otorgó más puntuación a otra empresa que se presentó al concurso. "Tema liquidado y arreglado",se le escucha decir a Muñoz en relación al contrato.El juicio que–entre ellos a Luis Prenafeta y Macià Alavedra, ambos personas cercanas a Jordi Pujol– se reanuda este miércoles con la continuación del interrogatorio a Muñoz por parte de la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Santa Coloma, y su defensa.