El ex director general adjunto de Supervisión del Banco de España, el máximo responsable del c, ha criticado en su declaración como imputado ante el juez que investiga el caso Bankia,, la solvencia y credibilidad de los informes que le remitía por correo electrónico el inspector designado en la entidad presidida por, José Antonio Casaús, en los que alertaba de la inviabilidad de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas de ahorros de menor tamaño.", ha llegado a asegurar ante el magistrado Comín, que explicó que los mensajes reflejaban la opinión de Casaús, que según esta versión estas opiniones "se desmarcan del resto de equipo de inspección".Asimismo, Comín asegura que las opiniones del inspector que alertó del agujero de Bankia no se referían a su situación "" sino que eran una previsión "a futuro y no cuestionaba las cuentas aprobadas en marzo de 2011".Para el máximo responsable de la supervisión de las cajas de ahorros, los correos de Casaús eran "", aunque sí reconoció que en los mensajes había aportaciones "valiosas".En su declaración como imputado ante el juez Andreu, que al igual que el fiscaly el representante del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob) no realizaron ninguna pregunta, Pedro Comín rechazó haber reenviado los correos a sus superiores, entre los que se encuentra el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aunque sí reconoció haberlo comentadocon el también directivo imputado, Pedro González.Por su parte, Pedro González confirmó que no llegó a recibir el correo de Casaús en el que alertaba de los problemas de Bankia, aunque sí explicó que habló de los aspectos relevantes, por lo que estaban al tanto de la opinión del inspector respecto a la salida de Bolsa.En cuanto a si el gobernador y el resto del equipo directivo estaban al tanto de las críticas de Casaús, Pedro González se mostró convencido de que, ya que la labor del equipo de inspección llegaba a sus superiores.