El juez de Primera Instancia número 1 de Madrid escucha este martes en vista pública los argumentos por los que Feria de Valencia reclama al Partido Popular elcorrespondientes al Congreso Nacional que la formación política celebró en el recinto en el año 2008.La fecha del juicio fue fijada después de que el pasado mes de junioen la Ley para alcanzar un acuerdo de conformidad entre las partes, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.En su demanda, Feria de Valencia afirma que el PP incumplió el contrato por el cualen el que Mariano Rajoy fue designado candidato a la Presidencia del Gobierno.La reclamación, siete años después de la celebración del cónclave porque en dicha fecha la factura permanecía "impagada en su totalidad". La entidad asegura en su demanda haber realizado "numerosas comunicaciones extrajudiciales con el fin de hallar una solución negociada al presente conflicto, sin que estas hayan resultado fructíferas".De hecho, apuntan, "tras siete años de silencio", la parte demandada "argumenta en su escrito de oposición quedo".La institución ferial detalla no obstante que en abril de 2008 el PP entró en contacto con ellos con el propósito de contratar el espacio y los servicios necesarios para la celebración del Congreso Nacional, que se llevó a cabo del 20 al 22 de junio de 2008. Alude a una reunión celebrada el día 17 de abril "al más alto nivel" en la que participaron, entre otros,, y el presidente del comité organizador del congreso, Ramón Luis Valcárcel.De acuerdo a los argumentos de Feria de Valencia, ésta elaboró un presupuesto y preparó uny el día 11 mandó un presupuesto complementario por unos arcos de seguridad, que el exgerente del PP Cristóbal Páez confirmó ese mismo día.Además, el día 13 de junio, Antonio de la Fuente, quien era, solicitó unas variaciones en la seguridad que, finalmente, no se ejecutaron ni facturaron.En todo caso, Feria de Valencia sostiene que si esta entidad "no hubiera tenido aprobado el presupuesto, no comienza ni el montaje, por ello dio por aprobado el presupuesto porque así se lo indicaron los organizadores,"."El presupuesto fue aceptado verbalmente y hubo un, nadie deja que se preste un servicio de este importe, conociéndolo previamente, sin estar de acuerdo; y aquí debemos apelar al sentido común", sostiene la parte demandante.Añade que el motivo último por el cual parece que no se pagó –lo que deduce por un correo enviado en septiembre de 2008 donde– es la "discrepancia entre el PP nacional y el valenciano sobre quién debía pagar los gastos"