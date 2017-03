Iglesias, sobre la misa de La 2: "La Iglesia católica tiene ya bastantes canales en los que podrían emitir Misa"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este martes que "la Iglesia católica tiene ya bastantes canales en los que podrían emitir misa o lo que quieran", porque. "A mí me parece que las televisiones públicas tienen que estar para emitir contenidos culturales, contenidos que defiendan la diversidad y la educación sexual", ha subrayado, según ha informado Europa Press.Así lo ha puesto de manifiesto Iglesias en declaraciones a los medios en el marco de su participación en la concentración frente a la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), convocada por los comités de empresa de Navantia de todo el Estado, en protesta por la"Hemos visto a la jerarquía católica en España criticar a las mujeres por defender sus derechos, criticar a las personas que deciden casarse con un compañero o una compañera del mismo sexo, decir que los jóvenes no tienen que usar preservativo en sus relaciones sexuales. Bueno, pues eso,, ha declarado Iglesias, después de que la emisión de la Santa Misa, dentro del espacio El día del Señor en La 2 de TVE, haya logrado este domingo 12 marzo un dato histórico de audiencia, tras la propuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea de suprimirla de la programación de la cadena pública.Según ha asegurado el secretario general de Podemos, "hay que defender la libertad religiosa y eso esta muy bien". En este sentido, Iglesias ha señalado que, y según el Tribunal Constitucional, es "laico". "La televisión pública tiene que estar para defender los valores de la tolerancia, los derechos de las mujeres y de las personas a contraer matrimonio y amar sin pedir permiso a jerarquía eclesiástica", ha argumentado."Por desgracia, cada vez que hablan los obispos en este país, es para decir que la ideología de género es un peligro, para decir que el matrimonio entre dos hombres o mujeres no es matrimonio, que los jóvenes no tienen que usar preservativo en sus relaciones sexuales o el sexo es un tema tabú. Eso, ha zanjado.