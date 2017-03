La ONG Controla Club, junto a la Conselleria de Sanidad –que ya ha pedido su retirada– y el Ayuntamiento de Castellón han lanzado un folleto para hacer campaña contra las agresiones sexistas bajo el nombre Guía de consejos para la mujer que disfruta de las fiestas populares en el que se incorporan una serie deen las fiestas de la Magdalena de Castellón. El folleto ha sido fuertemente criticado por incorporar una perspectiva de género en la que se responsabiliza a las víctimas de las agresiones y en el que, además, se presentan "algunas confusiones que generan mucha inseguridad", según la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Política Inclusiva, Mónica Oltra.Se refiere, en concreto, a, que "no se recomienda en cualquier relación esporádica" y "puede suponer un problema de salud entre los jóvenes". El mismo folleto s eha distribuido también para alertar a las mujeres en las Fallas.Según ha informado El Periódico Mediterráneo, diferentes colectivos feministas han enviado un escrito al Ayuntamiento de Castellón pidiendo la retirada del folleto. Se han unido así a la Conselleria de Igualdad, que investigará a través del Observatorio de Publicidad no Sexista, y a la Conselleria de Sanidad, que también ha solicitado su retirada. El contenido de la guía no entra dentro de "los mensajes que tienen que favorecer la igualdad entre hombre y mujeres", ha remarcado Oltra.La vicepresidenta ha criticado que en el folleto "prácticamente las recomendaciones de la seguridad cuando una va por la calle se cargan sobre los hombros de las mujeres" cuando desde Igualdad se trabaja en una línea opuesta, la de "".Así, ha censurado que se mande un mensaje que "lo que hace esen igualdad de condiciones con los hombres", según Europa Press.En la edición de esta guía, ha dicho, "no se ha consultado con aquellos que tienen competencia en Igualdad" y por ello será analizado para ver. Ha resaltado, es este punto, la importancia de que los documentos pasen por las unidades de Igualdad. "Es obvio que no ha pasado los filtros que debería haber pasado", ha agregado Oltra.Por su parte,y ha asegurado que "no está hecha ni desde el paternalismo, ni desde un punto de vista criminalizador".