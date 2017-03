Violencia de género más allá de la pareja o expareja

La Fiscal adjunta en la Fiscalía de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha reclamado este martes a los grupos parlamentarios en el Senado,a jueces, fiscales, forenses y equipos psicosociales para mejorar la respuesta judicial en los casos de violencia machista En declaraciones a Europa Press, tras participar en Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad de la Cámara alta, que se ha celebrado a puerta cerrada, Peramato ha insistido en que esta formación específica se tiene que extender a los llamados puntos de encuentro entre el denunciado por violencia de género y los hijos y en las unidades deSobre estas últimas, ha indicado la necesidad de que estén en todos los juzgados de violencia y de guardia pararespecto a la situación de riesgo de las víctimas, pues este es "el que determina la posibilidad de protegerlas". Asimismo, ha reclamado a los senadores que se creen juzgados de lo penal especializados en todas las provincias porque, según ha explicado, no hay en 33 de ellos, y, por tanto, "cojean en especialización".Esta fiscal, miembro también del Comité de selección del Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto, ha pedidopara que los familiares, amigos, profesores, profesionales sociosanitarios y cualquier persona del entorno de la víctima denuncie. "Son los que tienen un conocimiento más cercano de la situación, que si trasladan a la administración de Justicia, obviamente, tendríamos otra respuesta", ha apostillado.Peramato ha planteado a los grupos parlamentarios del Senado la necesidad de "ampliar el concepto de violencia de género" para dar una respuesta "integral, multidisciplinar, trasversal y especializada" a las víctimas de otrosTambién les ha pedido una las víctimas con independencia del proceso penal, es decir, "antes, durante y después" del procedimiento porque, según ha alertado, "la vulnerabilidad de la víctima no termina ahí".En cuanto a la protección de los hijos menores de las víctimas de violencia machista, Peramato, ha solicitado a los senadores que se les proteja mediante unadel interés superior del menor bajo el"paraguas" de su derecho a vivir en un entorno libre de violencia, así como de escucharles y "no aplicar automáticamente medidas" porque, a su juicio, "cada circunstancia es un mundo y cada niño necesita una respuesta adecuada".