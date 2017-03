Unidos Podemos pide que De la Serna comparezca tras la imputación del exdirectivo de Adif

"Existía una situación de riesgo"

El grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha solicitado ladel ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, tras conocerse este lunes la imputación del que era director de seguridad de Adif por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave en el accidente ferroviario de Angrois, en 2013, informó Europa Press.Puesto que aquel siniestro está siendo investigado judicialmente, el grupo solicita formalmente que le ministro haga unade riesgo de las líneas de alta velocidad de Galicia, ha explicado la portavoz adjunta, Maribel Mora.Pero tras la reclamación se encuentra el paso que dio ayer el juzgado que instruye el accidente del Alvia, al citar a declarar acomo investigado al entender que "no cumplió" su cometido en relación con la elaboración del correspondiente análisis de riesgos en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago.Por ello, y al no contar, en consecuencia, "que haya hecho u ordenado medida alguna destinada a evaluar y gestionar dicho riesgo", generó y toleró una situación de riesgo "que finalmente cristalizó" en el descarrilamiento que "costó la vida y la salud a múltiples usuarios" aquel día. En concreto, 81 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas.Unidos Podemos entiende queva más allá del error humano que se imputó al maquinista del tren accidentado y quiere explicaciones de De la Serna sobre los riesgos de las líneas de alta velocidad en Galicia. Firma la petición de comparecencia la senadora de En Marea Vanessa Angustia.En resumen, el juez de instrucción apunta que "", que dicho riesgo "era evidente", que "fue convenientemente detectado y comunicado" a Adif por la UTE encargada de construir la infraestructura e Ineco, y que "Adif tenía la obligación normativa y técnica de evaluar y gestionar dicho riesgo hasta hacerlo tolerable desde la óptica de las normas Cenelec".Pero "", confronta, al no efectuar previa valoración integral de la línea "que protegiese a los usuarios frente al posible fallo humano". Esto, a su juicio, "en términos de contribución causal al resultado finalmente producido, equipara dicho incumplimiento a la imprudencia del maquinista que tenía el deber de conjurar y/o mitigar".