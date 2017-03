La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, asumirá las competencias de la concejalía del área de Cultura del ayuntamiento de la capital que hasta este miércoles coordinaba la edil Celia Mayer, quien a su vez. Así lo anunció la propia Carmena horas después de que la Cadena Ser publicase que tenía pensado relevar a Mayer de sus funciones, si bien la alcaldesa aseguró que el consistorio llevaba varias semanas preparando el cambio.Carmena compareció junto a Mayer y a al primera teniente de alcaldesa de Madrid, Marta Higueras, minutos después de las 18.30 horas. La regidora afirmó que su decisión viene provocada por "lo que está sucediendo en materia de violencia de género" yen apenas tres meses y medio de año. La nueva área de Igualdad, señaló Carmena, nace "con la vocación de que pronto pueda tener un programa específico" para prevenir y combatir la violencia machista.De esta manera, Higueras ve como las competencias de igualdad –que hasta ahora se enmarcaban dentro de su área de Equidad, Derechos sociales y Empleo– pasan a Mayer, que a su vez pierde Cultura para cedérsela a Carmena, que ya asumió el área de manera provisional durante la reciente baja por maternidad de la edil. La alcaldesa afirmó que el área de Cultura –que también incluye materias como deportes y turismo–, aunque no ofreció más detalles al respecto. "Me siento obligada a dar el primer paso y lo asumo yo en un primer momento y luego ya veremos", sostuvo con respecto a la posibilidad de delegar las competencias en otra persona en el futuro.El cambio no se hará efectivo en la junta de Gobierno que tendrá lugar este jueves,. Carmena no quiso confirmar una fecha concreta, aunque señaló que es posible que la modificación se cierre en la reunión del Gobierno municipal de dentro de dos semanas. La propia Mayer señaló que la creación de la nueva concejalía responde al "momento de urgencia" que se está viviendo y, aunque se negó a hacer un balance de su gestión al frente del área de Cultura, afirmó que se siente especialmente orgullosa de dos de sus líneas de trabajo: la "descentralización" y "la accesibilidad" a la cultura que, señaló, ha promovido la concejalía.Los escándalosdesde la entrada de Ahora Madrid al Gobierno municipal. Guillermo Zapata, primer responsable del área, dejó el cargo días después de ser nombrado por el escándalo en torno a sus tuits sobre los límites del humor, escritos años antes de ocupar un cargo público. Después llegó la polémica en torno a la primera cabalgata de Reyes del nuevo consistorio y, meses más tarde, la que generó la retirada de una placa que conmemora el fusilamiento de ocho beatos Carmelitas en el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo. Además, también fue controvertida la destitución hace un año de José Carlos Pérez de la Fuente, exdirector del Teatro Español, dos años antes del final de su contrato.del ayuntamiento no se hizo esperar. La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, sostuvo que "una gestión tan cargada de polémicas y errores como la suscrita por Mayer al frente de Cultura solo podía derivar en este cese", y anunció que solicitará que Carmena comparezca ante el pleno para detallar todos los cambios que ha efectuado o piensa efectuar en el equipo de Gobierno. Por su parte, el portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna, aseguró que la alcaldesa "no es capaz de imponerse a su equipo" y criticó que "si Mayer no está capacitada para ser delegada de Cultura" sí lo esté "para serlo de Igualdad". Las críticas también vinieron por parte de Ciudadanos: su portavoz de Cultura, Sofía Miranda, calificó de "cese en diferido" la destitución de Mayer y se mostró temerosa de que la cultura en la ciudad "desaparezca y sea irrelevante".