Del Bosque: "La independencia de Cataluña sería un desastre para nuestra Liga"

El exseleccionador español Vicente Del Bosque ha comentado este miércoles que para La Liga Santander y el fútbol nacional sería un "desastre" que Cataluña se independizara y que los, a los que también vería perjudicados, dejaran de participar en las competiciones españolas, aunque ha señalado que respeta y tolera a quienes anhelan la independencia, ha informado Europa Press."No me gustaría que se fueran los catalanes, lo digo desde la más absoluta tolerancia. Aunque sea un tema menor el fútbol, se debilitarían los clubes catalanes,y sería un desastre para nuestra Liga", aseguró en el programa El Món a RAC1.En este sentido, quiso aclarar que respeta todas las opiniones y creencias. "Quizás alguien me corregiría con más conocimiento, pero se ha de respetar todo, las creencias y la forma de pensar", alegó.También negó que se haya coartado, en su época como seleccionador español,"Nunca he coartado la libertad de expresión a los futbolistas para expresarse como ellos quieran. Siempre han estado muy correctos y han actuado en lo deportivo y en lo personal con auténtica libertad", señaló.Del Bosque será galardonado este miércoles en Madrid con el Premi Blanquerna que brinda la, con el que se premia a aquellas personas o entidades que hayan contribuido en el ámbito estatal, el desarrollo, la promoción, el conocimiento o la proyección de Cataluña, o bien al mejor entendimiento y diálogo entre la sociedad catalana y la sociedad española.