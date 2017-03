Diez años de lucha contra la violencia de género: 400.000 víctimas bajo vigilancia policial

1,3 millones de denuncias en una década

Fallos del sistema: asesinatos con denuncia

¿Qué es y qué no es violencia de género?

"Hemos salvado a muchas mujeres"

Un total decon lo que mantenían una relación de pareja han estado monitorizadas por las fuerzas policiales a través del sistema de seguimiento VIOGEN desde que esta herramienta comenzó a funcionar hace una década como parte del despliegue de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, norma que ahora se busca reimpulsar con un pacto de Estado. EPSocial analiza estos diez años de lucha contra el machismo violento dentro de una serie de especiales por su décimo aniversario.En concreto,para aglutinar a las diferentes instituciones públicas e integrar toda la información de interés necesaria sobre las víctimas, ha visto en este tiempo 446.646 casos que afectan a las mencionadas 415.116 víctimas y al cierre de febrero, 52.060 de ellos estaban activos: 19.388 eran de riesgo bajo, 4.156 de riesgo medio, 183 de riesgo alto y diez casos de peligro extremo.Viogen es una de las herramientas más destacadas en la lucha contra la violencia de género y también: cambios en los sistemas de evaluación policial de riesgo para afinar el diagnóstico: incorporación de policías locales y administraciones como Instituciones Penitenciarias para permitir, por ejemplo, que se avise por SMS a las víctimas de cualquier cambio en el régimen carcelario del agresor; y ahora se trabaja en sumar también a los servicios sociales y sanitarios para poder incluir a mujeres que padecen violencia y aún no la han denunciado.En cuanto a las denuncias, cuando se cumplen diez años de especialización judicial, y la tendencia es al alza, pues el año pasado alcanzaron la cifra más alta de la década, 142.893. Sin embargo, persisten tres realidades en estos dos lustros: de media, menos del 1% de las denuncias son presentadas por familiares y amigos de esas mujeres, hay un 12% de ellas que habiendo dado el paso, optan después por no declarar contra el agresor y aún hay "mucha impunidad".Sobre este asunto, la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona considera que debe ser una prioridad, porque. El experto y primer delegado del Gobierno para la Violencia de Género que tuvo España, Miguel Lorente, pone cifras: 600.000 mujeres padecen maltrato en España, pero se denuncian menos de 200.000 casos al año y se condenan en torno a 20.000. "Eso es impunidad", asegura.Se suma otra variable: si de media en estos 10 años, un 26% de las 617 mujeres asesinadas habían presentado denuncias previas por malos tratos, en 2016 la tasa escaló por encima del 36%, casos en los que según la Fiscalía de Sala Especial para la Violencia de Género, Pilar Martín Nájera, hay "un fallo del sistema", que no puso las medidas de protección adecuadas. Lorente pone como ejemplo las pulseras de localización de maltratadores, que también cumplen ahora 10 años. El Gobierno compró 3.000 unidades, peroEn cuanto a, que Lorente considera "deficitaria", la diputada socialista Ángeles Álvarez señala como abandonada por el Gobierno y Ángeles Carmona considera vital frente al "problema estructural del machismo" , la exsecretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Susana Camarero dice que "quizá debería involucrarse más la sociedad", en especial para abordar la situación de los adolescentes.Todos estos asuntos están ahora bajo la lupa de los grupos parlamentarios que, organizados en una subcomisión en el Congreso y una Ponencia en el Senado, estudian a fondo la aplicación de la Ley Integral para elevar propuestas de mejora y revitalizarla en forma de Pacto de Estado. Para Lorente, "el auténtico Pacto de Estado fue aprobar la ley por unanimidad" y ahoray "voluntad política" para seguir desarrollando la legislación.En todo caso, hay acuerdo en la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo en forma de hoja de ruta, con algunas reformas que serán de "trazo fino" –en palabras de Álvarez–, como el modelo de los contratos bonificados o la; y otras que serán más de fondo, como el alcance penal del concepto de violencia de género. De hecho, este también ha evolucionado en la última década y no sin debate.La ley, aprobada por unanimidad en 2004, define violencia de género como. Se entendió que era la realidad más acuciante en aquel momento en España por extendida, por normalizada y, sobre todo, por silenciada. Dado que se trataba de una tipología delictiva con características propias y diferenciadas, la apuesta fue sacarla de los hogares para convertir en delito público lo que hasta entonces era visto como un problema de pareja.No obstante, el Grupo Popular, que entonces estaba en la oposición, reclamó que. La propuesta no prosperó al ser rechazada por el PSOE al creer que se desvirtuaría el concepto. En 2015, con el PP en el Gobierno, se modificó la Ley para incluir a estos niños en la definición, que ya se recogen en las estadísticas, así como los huérfanos Incorporados los menores,. España, al firmar la Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, se comprometió a incluir como violencia de género formas ahora exentas (agresiones sexuales, mutilación genital) y aunque existe en todos los grupos la disposición de acatarlo, no hay aún consenso sobre cómo hacerlo.Las alternativas pasan por incluir estas formas de violencia en la Ley para extender la misma protección y derechos a todas esas víctimas o redactar leyes específicas, tesis que sostienen, por ejemplo, la ex delegada del Gobierno para Violencia de Género, Blanca Hernández; para la. La respuesta llegará a mediados de año, cuando vencidos los plazos de ambos órganos parlamentarios, eleven sus propuestas al Ejecutivo, que se ha comprometido ya a acatar el Pacto que emane de las Cámaras.Entretanto, y con la perspectiva de lo "mucho" que queda por hacer, los expertos consultados por Europa Press hacen un balance positivo de esta década en la que se han mantenido en aumento las llamadas al 016, con un 654.086 llamadas y récord de 85.318 en 2016; y las usuarias del servicio ATEMPRO han llegado igualmente a un récord de 11.491 en 2016. Se han producido mejoras, según las dos únicas grandes encuestas al respecto realizadas por el CIS:"Una cosa que tenemos que hacer y no hacemos es", afirma Álvarez. "Se ha invertido mucho, se han puesto en marcha muchos mecanismos, se ha modificado la legislación, pero el problema es que se conozca y llegue", añade Camarero.