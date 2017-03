La gestora exige a Sánchez "respeto a las normas" y afirma que en las primarias sólo se votará en urna

El portavoz de la comisión gestora del PSOE, Mario Jiménez, afirmó este miércoles que el reglamento de primarias del PSOE establece quey que ya no es posible cambiar las normas, "una vez que ya se ha puesto en marcha el procedimiento, o por lo menos los calendarios, y que se ha comenzado el debate de las ponencias".En una entrevista en Los Desayunos de TVE , recogida por Europa Press, Jiménez respondió así a las peticiones de que se permita. En cambio, la presentación de avales, la fase previa que permite a los aspirantes convertirse oficialmente en candidatos, sí que puede hacerse de manera presencial o telemática, según precisó.La gestora considera que las normas que regirán el próximo proceso congresual son las que ya están fijadas en los actuales reglamentos de primarias y de congresos, y que "no cabe,plantear alterar esas normas". De hecho, comparó la situación con la de unas elecciones, y argumentó que en campaña no se puede cambiar la ley electoral.Las primarias y el congreso–se espera que la convocatoria se produzca en un comité federal a comienzos de abril–, aunque el partido sí tiene aprobado un calendario que establece que la votación para elegir al próximo secretario general deberá celebrarse en mayo y que el 39º Congreso Federal será los días 17 y 18 de junio.Además, después de que el equipo de Pedro Sánchez pidiera este martes por carta una reunión con la gestora para hablar de los "procesos de afiliación y otros asuntos", Jiménez recordó a Sánchez que las normas vigentes para estas primarias son las mismas que rigieron en las anteriores, en las que él fue elegido secretario general, y"Es indispensable mantener uny que bajo ningún concepto se haga un planteamiento que pueda suponer un cuestionamiento de esas normas y esos procedimientos", exigió el portavoz, quien garantizó que Ferraz será escrupuloso en el cumplimiento de las normas del partido y de la legalidad en general.En cuanto al proceso de afiliaciones, uno de los asuntos que preocupan a la candidatura de Sánchez, también aseguró que todas las direcciones implicadas –las de las agrupaciones, las provinciales, las regionales y la federal, representada en la gestora–,, que son "las mismas que se han producido en todos los procesos del partido".Finalmente, Jiménez, también portavoz socialista en el Parlamento andaluz, evitó comentar "las claves" de la estrategia de Susana Díaz, que presentará su candidatura el 26 de marzo en Madrid . Preguntado por si es incompatible la Presidencia de Andalucía con la Secretaría General del PSOE, se limitó a decir queentre cargos.El dirigente andaluz, muy próximo a Díaz, si valoró los sondeos publicados por diversos medios, que otorgan de forma generalizada ventaja a Pedro Sánchez en la carrera por recuperar el mando del partido. Jiménez afirmó que, especialmente porque están hechos entre supuestos votantes del PSOE, no militantes.