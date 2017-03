Rajoy defiende reformas estructurales "por duras que puedan ser" para mejorar la competitividad en la UE

Presupuesto UE con capacidad de ayudar

Ampliación del Plan Juncker

"Una crónica de fracasos"

Fondo común contra el paro

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido que avanzar en la competitividad en la Unión Europea los Estados miembros, pues todo ello "al final irá en beneficio de todos los ciudadanos".Durante su intervención en el Congreso para dar cuenta del Consejo Europeo del 9 de marzo, Rajoy ha señalado que considera "imprescindible profundizar en la coordinación de las políticas económicas", y que ellos exige, así como avanzar en el mercado único, ha informado Europa Press.En este sentido, ha dicho que la Comisión Europea, dentro de su informe dedicado a España,llevadas a cabo en nuestro país en los últimos años en el sector financiero, laboral, energético o de unidad de mercado.En su discurso, el presidente ha defendido avanzar en la unión monetaria y fiscal dentro de la UE, para la que ha reclamado un presupuesto común "con capacidad suficiente" como para "prestar apoyo" a países que "estén atravesando una situación económica complicada" y laEn este sentido, Rajoy cree queporque el respaldo de un Tesoro Europeo, en lugar de nacional, permitiría obtener "mejores condiciones" para la deuda de los países miembros.Asimismo, ha anunciado que el Consejo Europeo está trabajando en la creación de un Sistema Único de Garantía de depósitos quey al sistema bancario de "mayor fortaleza y estabilidad".Respecto a las posturas defendidas por el presidente en Bruselas, Rajoy ha informado que ante sus colegas europeos defendió la importancia de, "perseverar en una consolidación fiscal responsable y compatible con el crecimiento" y el impulso del comercio.En este último punto, ha dicho que dentro de las conclusiones del Consejo se ha recogido expresamente, a petición de España, la voluntad de avanzar en la negociación del Acuerdo de Asociación con Mercosur y la "modernización" del acuerdo con México. "Se abre una buena oportunidad, ya que", ha dicho.En cuanto a las medidas económicas acordadas, Rajoy ha dicho que se ampliará el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, el conocido como Plan Juncker –que en España, segundo país donde más inversión ha movilizado, se ha traducido en– y la ampliación de los fondos dedicados al desempleo juvenil.Así, ha dicho que se reforzarán programas como la Iniciativa de Empleo Joven y se impulsarán iniciativas nuevas como el Cuerpo de Solidaridad Europeo, dedicado al voluntariado, y, que podría incluir programas de Formación Profesional.El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias,del presidente y ha avisado de que la Unión Europea no es "una historia de éxitos", sino "una crónica de fracasos" y 2un proyecto político que camina hacia el fracaso "."A europeístas no nos va a ganar, pero", ha asegurado Iglesias en su réplica a Rajoy en el Pleno del Congreso, durante una intervención en la que se ha centrado más en repasar la historia de la Unión Europea que en analizar los asuntos concretos abordados por el último Consejo Europeo."¿No le parece que a día de hoy en 2017 deberían ser menos triunfalistas y hacer alguna autocrítica respecto a lo que significó su postura y la del PSOE y los sindicatos? ¿No le parece que es mentir decir que Europa sea una federación de soberanías que se juntan?", ha preguntado.Por su parte, el portavoz parlamentario del grupo socialista, Antonio Hernando, se ha congratulado de que España vuelva a tener hueco "en la mesa principal de la Unión Europea", pero ha avisado al presidente del Gobierno de que para ser "maquinista" del proyecto europeo, sino que es necesario liderar y dar ejemplo. "Hay que echar paladas y no de carbón, sino de solidaridad y cohesión social", ha dicho.En su intervención también ha señalado que es "un poco fuerte" quepara que nuestro país vuelva a estar a la cabeza de la Unión Europea.El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha compartido la voluntad de Rajoy en, pero también ha pedido trabajar en un fondo común para el desempleo pues, a su juicio, "muchos jóvenes agradecerían que Europa, en lugar de ser ese malvado, les ayudara a encontrar trabajo"."Esto no va tan bien como usted dice", ha dicho Rivera. "No estamos en la Champions de desempleo, la hemos ganado.", ha abundado. Asimismo, ha llamado a "reforzar y avanzar rápidamente" en tratados de libre comercio como el de Canadá y modificar la legislación para "abrir las puertas de España al talento".