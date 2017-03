Trabajadores de Inditex denuncian que viven una "situación límite" mientras la empresa se jacta de resultados "espectaculares"

Las plantillas de los centros logísticos de Inditex en Meco (Madrid) y León se concentrarán mañana en protesta por el, a la que piden que se sume la dirección de Recursos Humanos, informó CCOO, sindicato convocante de las medidas de protesta, según ha informado Europa Press.La protesta se llevará a cabo un día después de conocerse los "espectaculares" resultados de la compañía en 2016, cuando ganó, un 10% más, mientras que los trabajadores "han llegado a una situación límite", según CCOO.El sindicato explica que el estancamiento de las mesas de negociación ha sidode los empleados, y mientras los resultados de la compañía siguen creciendo, Inditex "pone pegas" a la subida salarial, escasea la información y no da solución a los temas que plantea la parte social"."Esta situación, unida a la alta eventualidad, a la contratación a tiempo parcial y a la falta de solución a las dolencias profesionales y a su reconocimiento en fabricación y logística, ha llevado a la plantilla a unaadvierte.Los representantes de los trabajadores de la plataforma de Meco se concentrarán a las puertas de las instalaciones, el grueso de la protesta se producirá a la entrada y a la salida de los turnos de trabajo, previstas para las siete de la mañana y las tres de la tarde.La plataforma de León se sumará a la movilización con una pitada ante la dirección del centro a las dos y media de la tarde.CCOO denuncia que se están creandoen las mesas de negociación, donde las direcciones de los centros "pretenden imponer sus criterios como si la parte social no existiera"."Ladel grupo Inditex no se había dado en anteriores negociaciones, y lo único que ha conseguido es llevar a las plantillas al conflicto", lamenta.