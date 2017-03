Regresan para votar 'no'

Total alguien pretendia cerrar también el espacio aéreo, La perseverancia de 3 mujeres puede más q la mala fe @Pam_Angela_ @casanyeta — Teresa Jordà (@TeresaJorda) 15 de marzo de 2017

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha planteado a los estibadores un, al que podrán acogerse los trabajadores que estén a sesenta meses o menos de su edad de jubilación, esto es, los que cuenten con 50 años o más, que podrán retirarse con el 70% del sueldo medio que, por todos los conceptos, hayan cobrado los seis meses anteriores, ha informado Europa Press.La medida forma parte de la propuesta de acuerdo con que De la Serna ha acudido a la reunión entre patronal y sindicatos de la estiba convocada para la tarde de este miércoles, la víspera de que elafronte mañana la votación de su aprobación definitiva en el Congreso para la que, hasta el momento, no contaba con apoyos suficientes.El ministro no facilitó elque el Estado otorgará para este plan de prejubilaciones, dado que "por su carácter voluntario", no se puede determinar el número de trabajadores que se acojerán."No obstante, el importe de la multa que la UE puede imponer a España por incumplir el sector de la estiba la normativa comunitaria siempre seríapor bajas voluntarias", aseguró De la Serna en relación a la sanción que Bruselas puede imponer al país si no adapta el sector de la estiba a la normativa comunitaria."El esfuerzo que realiza el Gobierno es muy importante", remarcó el ministro, que además indicó que el plan de bajas contempla unas condiciones mejores a las pactadas en las reconversiones de otros sectores, que además estaban en crisis.El plan de ayudas a la prejubilación es uno de los cuatro puntos del documento que el ministro ha presentado a sindicatos y patronal bajo el epígrafe de "Acuerdo tripartito para el mantenimiento del empleo y la mejora de la productividad en el sector de la estiba".El resto de los puntos pasan por lade los estibadores que quieran seguir en la actividad a través de su subrogación por parte de las empresas de la estiba, el compromiso de las partes a negociar medidas para mejorar la productividad en los puertos y la garantía de que el Gobierno velará por el cumplimiento del eventual acuerdo mediante la constitución de una comisión de seguimiento.Con esta propuesta in extremis, el Gobierno pretende fomentar la consecución de unen el plano laboral que, a su vez, lleve a los grupos parlamentarios a respaldar mañana en el Congreso la convalidación de la reforma de la estiba.Las tres diputadas de la oposición (una de Unidos Podemos, otra de Esquerra y otra de Compromís) que estaban de viaje oficial en Nueva York para asistir a una reunión de Naciones Unidas sobre empoderamiento femenino han adelantado su regreso a España para poder acudir este jueves al Pleno del Congreso y votar en contra de la convalidación del, según ha informado Europa Press.Ángela Rodríguez (Podemos), Teresa Jordà (ERC) y Marta Sorlí (Compromís) forman el grueso de la delegación española que tenía previsto estar en Nueva York hasta el viernes para participar en la 61ª edición de la Comisión de la Condición Jurídica la Mujer.Lo ajustado de la votación para la convalidación del decreto ley, que el Gobierno ya retiró del orden del día del Pleno de la semana pasada por, ha obligado a estas tres parlamentarias a modificar sus planes y regresar a Madrid tres días antes de lo previsto.Las tres han garantizado a través de sus cuentas de Twitter que estarán en Madrid para emitir suEn concreto, si se cumple el horario previsto de su vuelo aterrizarán en el Aeropuerto Adolfo Suárez a las seis y media de la madrugada."Mañana estaremos para votar NO al decreto de la estiba cueste lo que cueste. No permitiremos al Gobierno su juego sucio", ha escrito Sorlí. "Alguien pretendía cerrar también el espacio aéreo. La perseverancia de tres mujeres puede más que la mala fe", ha asegurado Jordà.Por su parte, el Ejecutivo mantiene abierta una negociación con el PNV que, si da sus frutos, finalmente podría llevar a los cinco diputados nacionalistas vascos a apoyar también el decreto ley.De concretarse un acuerdo, el decreto podría sumar hastasumando los votos del PP y de sus socios de Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, más los 32 de Ciudadanos y los cinco del PNV.En la votación no se requiere una mayoría reforzada, sino que basta lograr más votos a favor que en contra, lo que supone que, a falta de sufragios afirmativos, el Gobierno puede salirse con la suya si consigue que parte de la oposición pase del no a la abstención.De momento, el resto de la oposición sigue condicionando su apoyo a un acuerdo entre representantes del sector y los trabajadores y se mantiene de momento en el no, lo que supone alcanzar 176 noes, si no hay ausencias. Los independentistas delya han adelantado que "ni en broma" facilitarán la convalidación del decreto ley.