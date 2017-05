Maduro insta al rey a investigar la "agresión" al embajador y acusa a Rajoy de "permitirla"

Felipe González

El presidente de Venezuela,, instó este viernes al rey Felipe VI a que promueva una investigación sobre la "agresión" supuestamente sufrida esta semana por el embajador venezolano en España, Mario Isea, y acusó al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy,, informa Europa Press.El incidente tuvo lugar el miércoles, cuando Isea aseguró que estaba "secuestrado" junto a un centenar de personas el centro cultural Venezuela Diversidad Cultural de Madrid como consecuencia de una protesta de opositores que le impedía salir a la calle. El Ejecutivo español aseguró, en cambio, que el embajadory que había un dispositivo de seguridad desplegado.Maduro, sin embargo, insistió en la tesis de Caracas hablando de "agresión". "No se puede permitir que se agreda a los embajadores y las embajadas,, el Derecho Internacional, y Rajoy lo permitió", denunció en un acto televisado."Tengo que decírselo a Rajoy, si es que se enteró, porque me imagino que con tantos escándalos de corrupción cuando se fue a acostar en su casa fue cuando le dijeron 'hoy casi asaltan la Embajada de Venezuela'", prosiguió el mandatario venezolano.Según Maduro, Rajoy es un "cobarde" y está buscando "pelea" con Venezuela para tapar precisamente esos "escándalos", que "lo van a llevar a la tumba". Rajoy, añadió,, según declaraciones recogidas por los medios venezolanos.Maduro lanzó un llamamiento al rey –cuyo nombre tuvo que preguntar a los asistentes– para que promueva unay que haya "castigo legal" para quienes asediaron "un establecimiento diplomático sagrado, protegido por la Convención de Viena ". En este sentido, le pidió que actúe "con altura de Estado" y "con respeto a la historia de las relaciones".Las críticas de Maduro se extendieron también al expresidente, a quien reprochó que opine de los asuntos internos de Venezuela. En particular, le recriminó sus críticas por la convocatoria de una Asamblea Constituyente en Venezuela en plena crisis política y social."Felipillo González salió otra vez a dar consejos a Venezuela, yo creo que Felipillo es reencarnación de algún rey. A veces se levanta medio drogado, ve el mapa y cree que Venezuela le pertenece, porque ayer salió a darme órdenes otra vez", afirmó Maduro.El dirigente venezolano defendió durante el acto el "peso histórico" de la Asamblea Constituyente para poner fin a las injerencias externas y aclaró que en 2018 el país sudamericano celebrará elecciones presidenciales. La convocatoria de comicios es una de las principales reivindicaciones de la oposición, que controla el Parlamento unicameral.