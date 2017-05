Patxi López asegura que su candidatura "llegará hasta el día 21 y defenderá la unidad y el proyecto de izquierda"

"División suicida"

Voto útil para salvar al PSOE

El candidato a secretario general del PSOE Patxi López aseguró de forma tajante en la capital aragonesa, quesino que "llegará hasta el día 21 y defenderá la". También apeló al voto útil para, informó Europa Press.En un encuentro con militantes, en la sede del PSOE-Aragón , señaló que "es un momento transcendental para el PSOE". El 21 de mayo no sólo se va a decidir quién va a ser el secretario general sino "y también con qué proyecto queremos presentarnos ante la sociedad española".El objetivo de su candidatura "no era conseguir el poder por el poder sin más" sino "unir a los socialistas y buscar la concordia", dijo. Asimismo consideró "imprescindible" quePatxi López manifestó: "Esta candidatura no se va a retirar, llegará hasta el día 21 y defenderá la unidad y el proyecto de izquierda. Mantengo aún con más fuerza los objetivos de esta candidatura. Desgraciadamente estamos viendo como, ya no sólo por la famosa guerra de avales . No hace falta más que ver cómo han subido los decibelios de las descalificaciones ".El candidato advirtió de qu. "Si estamos divididos da igual quien gane las primarias porque vamos a perder absolutamente todos y todas, si seguimos enfrentándonos entre socialistas, cómo nos vamos a enfrentar a los problemas", cuestionó."Esta candidatura va a seguir hasta el final, a pesar de los cantos de sirena porque nuestro objetivo no es aumentar el enfrentamiento, sino unir al Partido Socialista. Nuestro objetivo no es cavar más trincheras, sino ver".El exlehendari continuó su intervención antes los militantes exponiendo que "unos piden el voto útil para Pedro para ver cómo se cargan a Susana y otros piden el voto hacia Susana para ver cómo se cargan a Pedro, pues yo no pido el voto útil ni para matar a Pedro ni para matar a Susana,".En este sentido recalcó que "el único voto útil es el que salve al Partido Socialista, por eso estoy aquí, ese es mi compromiso y esta es mi palabra. Yo sólo tengo una cosa, la palabra, y esa palabra la he empeñado en".Patxi López insistió en que no se va a retirar. "de la unidad, al revés, os pido todavía con más ganas que enarbolemos más fuerza la bandera de la concordia y de la unidad entre los socialistas".El candidato recalcó que su candidatura persigue unir a todos los socialistas detrás de un proyecto. "Estoy convencido de que a pesar de todo, va a haber una reacción de los militantes que están viendo, para ir a la contienda".López agregó que no se deben repetir los errores del comité federal del 1 de octubre . "No podemos cortarnos la cabeza entre nosotros porque acabaremos todos desangrados"."Si soy el próximo secretario general, lo primero que haré el día 22 será llamar a los otros candidatos, sentarlos en una mesa y decirles que se ha acabado la broma, vamos a ver cómo integramos de verdad las diferentes propuestas, las diferentes. Y si no soy elegido lo primero que haría también sería llamar a quién haya sido elegidopara integrar todas las sensibilidades".