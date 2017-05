PP de Melilla respalda a Imbroda después de que ERC y PDeCAT pidan su dimisión por llamar "piraos" a los independentistas

Rufián y Tardà

El PP de Melilla rechaza la petición de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Partido Demócracta Catalán (PDeCAT) para que el presidente de Melilla y senadordimita como presidente de la Comisión General de Comunidades Autónomas después de llamar "piraos" a los independentistas catalanes, y asegura queno son más que la demostración del estado de nervios en el que se encuentran".Según manifestó la secretaria de Comunicación del Partido Popular de Melilla, Esther Donoso, es unque "quienes hablan de mafias, de nombres manchados de sangre, de fascistas, de ridículos, o instan a ver a otras personas en el infierno, puedan decir lo que quieran, y sin embargo, quien llama piraos a esos mismos que insultan, sea el que tiene que dimitir", informa Europa Press.En este punto, se preguntó "¿a cuántos millones de españoles insulta el señor Carles Puigdemont cuando dice que el proceso separatista catalán es idéntico a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos de los Estados Unidos?". "Fíjense si insultó a gente, que por decir eso, entre otras cosas,añadió.Donoso reprochó también que "el presidente de la Generalitat sí pueda acusar a Juan José Imbroda de no respetar la democracia, mientras él sí dice en Harvard cosas como que, España es un país atrasado".La secretaria de Comunicación del PP quiso recordar también los términos con los que el diputado de ERC, Gabriel Rufián, se refirió a un compareciente en el Congreso de los Diputados cuando afirmó "buenas tardes a todos, menos a los Vito Corleone que conspiran en despachos", así como la frase de despedida, "hasta luego gánster, nos veremos en el infierno". "Esto, que no sé si serán insultos o faltas de respeto, fue lo que dijo Gabriel Rufián al exdirector de la, Daniel de Alfonso", continuó.En este sentido, Esther Donoso recordó también que "curiosamente se trata del mismo susodicho que llamó cretinos a los miembros de Sociedad Civil Catalana por querer manifestarse contra la independencia de Cataluña, además de calificar decuando se abstuvieron en la investidura decomo Presidente del Gobierno".A juicio de Esther Donoso, "lo que sucede, es que viniendo esto de señores como Gabriel Rufián, al que su propio apellido lo califica, uno ya no sabe si son insultos o bendiciones, o como es el caso de otro diputado a Cortes por ERC, como Joan Tardà, capaz de llamar fascistona enfermera y ridícula, en el programa Las Mañanas de Cuatro a la periodista Carmen Tomás, o de asegurar en la Comisión Permanente del Congreso que el nombre de Manuel