El Gobierno, dispuesto a bloquear enmiendas de la oposición que alteren los compromisos de estabilidad

Los antecedentes de Zapatero

Plazo de veto hasta el día 22

El Gobierno está estudiando las casiregistradas en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado y está dispuesto a vetar la tramitación parlamentaria de todas las que, a su entender, alteren el programa de estabilidad comprometido con Bruselas que llega hasta 2020.Según aseguraron a Europa Press fuentes oficiales, aunque no hay un procedimiento específico sobre la revisión de los Presupuestos , el Gobierno entiende que también para las cuentas generalesque le da capacidad para vetar proposiciones de ley y enmiendas que alteran los presupuestos en curso, ya sea por aumento de gasto o por disminución de ingresos.Acogiéndose a los precedentes del Gobierno socialista de, que ya aplicó su derecho de veto a enmiendas de la oposición a raíz de los recortes de mayo de 2010, los distintos departamentos del Gobierno están ya revisando las miles de enmiendas registradas por los grupos parlamentarios de la oposición.Por un lado está comprobando si, tal y como establecen las normas parlamentarias, toda propuesta de adición de gasto, de tal manera que el resultado global se mantiene inalterable.Pero además de ese aspecto formal, el Gobierno quiere asegurarse de que las enmiendas de la oposicióndel programa de estabilidad que se envía a Bruselas, tanto el vigente plan 2016-2019 como el programa 2017-2020 que se ha enviado a la Unión Europea tras aprobarse el proyecto de Presupuestos Generales.En uno de sus últimos vetos a leyes de la oposición, concretamente el presentado para bloquear la proposición de ley para cerrar las nucleares, el Gobierno ya adelantó el criterio de que su capacidad de veto no se limita a iniciativas que afecten a los presupuestos en curso, sino que debe velar por "garantizar el principio de estabilidad presupuestaria", aquel que PP y PSOE pactaron de forma urgente en 2011.Eso sí, a diferencia del plazo de 30 días establecido para dar o no conformidad a la tramitación de proposiciones de ley, en el caso de los Presupuestosporque es una ley que tiene prioridad en la Cámara. En todo caso, en Moncloa entienden que disponen de plazo hasta que la Comisión de Presupuestos empiece a debatir su dictamen el próximo día 22.