El Valle de los Caídos generó a Patrimonio un déficit acumulado de 2,5 millones de euros en los tres últimos años

La cafetería tampoco es negocio

El Valle de los Caídos generó un déficit acumulado dede euros a Patrimonio Nacional en los últimos tres años, pues recaudó por entradas 3,8 millones de euros y en cambio tuvo que afrontar gastos por 6,4 millones, según los datos del periodo 2014-2016.Éstos son los datos aportados por el Gobierno de Mariano Rajoy al diputado del PSOE por Córdoba, quien se interesaba por conocer los gastos de explotación del Valle de los Caídos en los últimos tres años.En su contestación, que recoge Europa Press, el Ejecutivo informa de que laascendió a 1,22 millones en 2014, 1,31 millones en 2015 y 1,34 millones en 2016. En total, obtuvo unos ingresos de 3,87 millones de euros.Sin embargo, en ese mismo periodo el volumen dedel Valle de los Caídos fue de 6,44 millones de euros: 2,06 millones en 2014; 2,54 millones, en 2015 y 1,83 millones de euros, en 2016, por lo que el saldo negativo superó los 2,5 millones.El grueso de los gastos, con cifras de 1,28 millones en 2014 y 1,04 millones en 2015 y 2106. No obstante, en el año 2015, en el que se registró el mayor déficit del periodo analizado, se dedicaron también más de 715.000 euros a pagar gastos corrientes en bienes y servicios, muy por encima del año anterior y posterior.Lashan fluctuado en estos tres años, oscilando entre 123.602,55 de 2016, los 161.542,98 de 2014 y los 444.608,09 de 2015, el año de mayor desequilibrio. Por último, anualmente se destinan 340.000 euros en transferencias corrientes.Por año, else registro en ese ejercicio 2015, con un 'agujero' de 1,23 millones de euros, seguido de 2014, con más de 835.000 euros, y de 2016, rebajado a 490.000 euros.En la contestación se constata que, si bien el establecimiento fue adjudicado en 2012 a una entidad privada que lo gestiona, por lo que no supone más gasto al erario público.En concreto, la cafetería ingresó: más de 42.000 euros en 2014, 36.914 en 2015 y 36.157 en 2016, pero el adjudicatario está sujeto a compromisos de canon y de inversiones.Así, debió pagar un canon de 3.600 euros el primer año, cifra que se eleva a 26.400 euros más IVA el segundo año y a partir de ahí ese canon se actualiza en función del 85% del IPC. Además, el adjudicatario está obligado a realizar,, inversiones en maquinaria por valor de 101.373 euros y en menaje de 19.240 euros, además de hacerse cargos del consumo de la luz y el agua que efectúe el establecimiento.El contrato de la cafetería del Valle de los Caídos concluye este año, aunque tiene prevista una posible prórroga por otros cinco años más.