El Ayuntamiento de Alcalá comunicará la desaparición de facturas durante mandatos del PP

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) comunicará a la Audiencia Nacional lacon empresas relacionadas con la operación Púnica durante mandatos del Partido Popular, tras reclamar el actual equipo de Gobierno a la Intervención Municipal toda la información sobre este asunto, informa Europa Press.El Consistorio explica en un comunicado que en el mes de marzo el diario El Mundo publicó una información sobre las investigaciones de la Audiencia Nacional a las empresas Over Marketing; TRACI Comunicación; Abanico de Comunicación y Marketing; Link América, que tuvieron contactos de publicidad y eventos con gobiernos del PP conen la Alcaldía.Según las informaciones publicadas, estas empresaspor la Guardia Civil por contribuir a la presunta financiación irregular del PP de Madrid.Además, se detallaba que en Alcalá de Henares estas empresasuna serie de cantidades. Así Over Marketing facturó 186.795 euros; TRACI Comunicación, 74.991 euros; Abanico de Comunicación y Marketing, 58.024 euros y Link América 66.477 euros.Una vez publicada esta información y conocida en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el alcalde del municipio,, decretó a los servicios municipales que recabaran información de estas empresas, tanto en el Ayuntamiento como en las entidades Promoción Alcalá (ahora extinta) y Alcalá Desarrollo, ente empresarial del Ayuntamiento de Alcalá para la promoción económica y el empleo..De esta consulta se concluyó que, efectivamente,del Ayuntamiento, Promoción Alcalá y Alcalá Desarrollo con estas empresas entre 2006 y 2010, según explica el Consistorio.En concreto, se abonó a la empresa Abanico de una cantidad de 61.000 euros, a Link América unos 66.000 euros, a TRACI Comunicación unos 81.000 euros y Over Marketing un importe de 140.000.En concreto, se constató que las facturas y los expedientes de Over Marketing (las relacionadas con el Ayuntamiento de Alcalá por un importe de 98.376,20 euros de los 140.000 euros totales)El Consistorio considera este hecho como, puesto que estas facturas deberían custodiarse en el Ayuntamiento y ha sido ahora cuando "se ha detectado que no existen" al recabar el equipo de Gobierno los datos concretos de estas facturas.Por ello, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a enviar el resultado de estas pesquisas al Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional que está investigando este caso.