Anticorrupción no tiene previsto investigar a Cifuentes pese al informe de la Guardia Civil

La Fiscalía Anticorrupción no tiene intención de investigar a la presidenta madrileñaporque, según fuentes consultadas por, no ha encontrado pruebas de su participación en la financiación ilegal del PP de Madrid.El informe de la UCO conocido este martes pide, sin embargo, que se la investigue, tras advertir indicios de delitos de cohecho y prevaricación en el papel de Cifuentes en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era presidenta de la mesa de contratación. Según fuentes jurídicas, Cifuentes es mencionada al igual que a otras tantas personas y han recordado que lo que se investiga en esta pieza es, hechos en los que no se considera que Cifuentes esté involucrada.El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid,, ha invitado este martes al Grupo de Ciudadanos a romper el acuerdo de investidura que firmó con la presidenta regional, Cristina Cifuentes, porque "es más importante un acuerdo de limpieza y transparencia con los ciudadanos de Madrid que con el Partido Popular".Así ha respondido Franco en los pasillos del Parlamento regional tras conocer las informaciones del sumario de la Púnica sobre un supuesto contrato irregular firmado por Cifuentes como presidenta de la Mesa de Contrataciones relacionado con la cafetería de la Asamblea. "Vamos a estudiar todas las posibilidades, no vamos a tomar las decisiones a la ligera, lo estudiaremos contundentemente, incluso hablar los cuatro partidos políticos, porque esto no puede ser así. Si se confirman estos extremos pediríamos la dimisión. Pero lo estudiaremos con mucha calma para no dar pasos en falso. Es un tema demasiado grave", ha añadido el diputado socialista, que ha dejado claro que no descartan presentar como Grupo una moción de censura propia, independientemente de la que ha anunciado Podemos.Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid,, ha llamado esta tarde a la "prudencia", aunque ha apuntado que a su partido "no le temblará el pulso" para pedir la dimisión de Cifuentes en el caso de que sea imputada, al igual que hicieron con el ya expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez."Hoy hemos conocido un informe de la Guardia Civil muy preocupante, donde vincularía a la presidenta con la trama Púnica, con delitos de malversación de fondos públicos y cohecho.", ha dicho en los pasillos de la Asamblea en una larga declaración ante los periodistas.