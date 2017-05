Cuatro excargos del Govern Pujol evitan la cárcel al confesar y devolver dinero a Adigsa

Cuatro cargos del Govern de Jordi Pujol se librarán de entrar en prisión tras un pacto con la Fiscalía con el que admiten que hincharon más de un 15% el coste de las obras de un, por el que deberán devolver a la Generalitat más de 120.000 euros.Con el acuerdo de conformidad suscrito este martes en juicio se imponen penas inferiores apara el que era consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fondevila; el falso técnico Jose María Penín; el jefe del área técnica de Adigsa Jordi Huguet, y el encargado de esta empresa pública Xavier Sala, con lo que no entrarán en la cárcel.Los empresarios Jordi Honrubia y Ángel Egido también han suscrito el pacto, pero no el constructor José Antonio Salguero, que en su declaración como acusado ha dicho que cree que, aunque la investigación no ha podido acreditarlo.