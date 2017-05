El diputado por Valencia José Luis Ábalos, colaborador del candidato a la Secretaría General Pedro Sánchez, ha afeado este martes al también aspirante Patxi López que durante el debate entre los aspirantes pretendiese " ser árbitro " dely a la vez estar "combatiendo". "Es un poco contradictorio", ha añadido.En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha valorado la participación de López en el debate entre los tres aspirantes afirmando que como es "el candidato que", salir del debate bien "era lo más importante. "Pero no creo que eso te permita tener otras expectativas", le ha advertido."No dejaba de ser un debate electoral a la caza de un voto. Pero erigirse en arbitro yHay quien dice no ha habido reacción por la militancia pero la presidenta de Baleares (Francina Armengol) se definió ayer ", ha subrayado, refiriéndose a la petición de Armengol de pedir el, pese a apoyar a López en primera instancia.Sobre este cambio de posición, el diputado ha dejado claro que no le sorprende, porque ella "dijo que estaría con una determinada visión del partido y de España". "En un momento dado, debido a la estigmatización a la que fue sometida Sánchez, algunos vieron que igual había que buscar una opción intermedia. Pero la verdad es que donde se ha visto el entusiasmo y", ha opinado.Ábalos ha dicho también que durante el debate tuvo la sensación de que López se dejó querer por la presidenta andaluza, Susana Díaz, "hasta el final". "Tuvimos todos la sensación", ha dicho, y lo ha atribuido a unaAsí, se ha referido al debate como "descarnado y real", pero a la vez "satisfactorio" para el equipo del ex secretario general. A su juicio, se trataba de "un", pero era importante que cada uno pudiera exponer sus proyectos.Con todo, ha, como el caso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; o la ex diputada socialista Irene Lozano.