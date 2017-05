El Govern no acusará a CDC en el juicio del caso Palau pero pedirá "hasta el último euro" tras el fallo

Discrepancias con ERC

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha anunciado este martes que la Generalitat mantiene su decisión de no acusar a CDC en el juicio del caso sobre el expolio del Palau de la Música, perosi el fallo es condenatorio, según ha informado Europa Press."El Govern, una vez conocida la sentencia, reclamará el último euro a quien sea si ha habido perjuicios para el interés general", ha manifestado en la rueda de prensa tras el Consell Executiu, asegurando que esta es unaentre los partidos que forman el Ejecutivo: el PDeCAT y ERC.Munté ha afeado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la carta que envió este lunes al presidente Carles Puigdemont pidiéndolela portavoz ha asegurado que el texto llegó a los medios antes que al Govern, y que Colau puede forzar una reunión del Consorci del Palau de la Música cuando lo considere oportuno.Colau pedía en la carta a Puigdemont que convocara una reunión del Consorci, y Munté le ha reprochado que esto es actuarya que la alcaldesa es vicepresidenta del Consorci y, por lo tanto, puede convocar la reunión cuando quiera.Munté ha recordado la escasa distancia que separa la Generalitat del Ayuntamiento –comparten ubicación en plaza Sant Jaume– como para que la carta lleguque a las manos del presidente y ha concluido: "Las cosas no se hacen de esta manera. Esta carta no es de recibo ni en el fondo ni en la forma".Este lunes estalló un, los dos socios de Govern, cuando trascendió que la Generalitat, a través del Consorci del Palau de la Música –donde están representados la Generalitat, el Estado y el Ayuntamiento–, evitaba acusar a CDC por el caso Palau.ERC criticó la decisión pese a ser miembro también del Ejecutivo, aseguró que esta cuestiónen las tradicionales reuniones del martes del Consell Executiu, y lamentó no haber sido consultada antes de tomarse la decisión de no acusar a CDC.Munté ha relativizado estas diferencias de criterio, ha asegurado que ocurren a menudo dentro incluso de los propios partidos y ha insistido en varias ocasiones en que este martes ha quedado claro que la decisión de no acusar a CDC es una, también de ERC.La portavoz ha explicado que, efectivamente, los consellers de ERC han sacado el tema en la reunión del Consell Executiu de este jueves, pero ha defendido que no podía entrar en más detalles porque "las deliberaciones del Ejecutivo sonPara llegar a una posición de consenso en el Govern que contente tanto al PDeCAT com a ERC, el Govern ha introducido el matiz de que, pese a descartar acusar a CDC, si la sentencia es condenatoria la Generalitat pedirá el "resarcimiento de los recursos económicos que se hayan visto afectados".