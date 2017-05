Jesús Maraña en 'El Intermedio': "El PSOE y el resto de la izquierda deberían dejar de obsesionarse por los liderazgos personales"

&amp;amp;lt;!--cke_bookmark_233S--&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;!--cke_bookmark_233E--&amp;amp;gt;&lt;!--cke_bookmark_277S--&gt;&lt;!--cke_bookmark_277E--&gt;<!--cke_bookmark_300S--><!--cke_bookmark_300E-->

Jesús Maraña, director editorial de, respondió este lunes las preguntas de El Intermedio en torno a la publicación de su libro Al fondo a la izquierda (Planeta) donde explica las claves necesarias para entender la. "Podría parecer que todo consiste en que Pedro Sánchez lleva al partido a una situación de elegir entre elecciones o él al mando del partido", asegura el periodista que también apunta que entre las otras causas de este "terremoto" en el seno del socialismo también podría pensarse que se debe a "una especie de golpe de estado de sargentos chusqueros, como lo definió en su día Borrell".Preguntado sobre los porcentajes de distintos elementos en la deriva del partido, Maraña cifra en un 10% la gestión de la crisis de Rodríguez Zapatero: "Es imposible explicar lo que ha pasado en el PSOE sin tener en cuenta las, fue el harakiri de Zapatero". En cuanto a la falta de liderazgo, el director deestablece el porcentaje en otro 10% ya que “cuando se da la sucesión a Rubalcaba” el problema fue que “". También marca en un 10% el proceso separatista en Cataluña.En un 35%, según Maraña, estaría la. "Surge la lectura del 15M que hace Podemos, que se articula como partido. Yen lugar de entender como sus propios militantes decían: cuidado, que en parte son nuestros hijos", explica.Por último, el director detambién señala como causa de la situación actual de los socialistas la abstención en la investidura de Rajoy ya que ha sido "en el último tramo" el factor principal de. "Hay barones territoriales que si gana Pedro Sánchez es muy imposible que se entiendan. Y si gana Susana Díaz hay sectores del partido y del electorado que es muy difícil que confíen en ella", explica el periodista que también asegura que el PSOE "como el resto de la izquierda" deberían dejar de "obsesionarse tanto con liderazgos personales y cuidar mucho más una posible salida colectiva con credibilidad".En cuanto a los candidatos que aspiran a liderar al PSOE, sobre los bandazos de Pedro Sánchez con Podemos o de anunciar su candidatura a las elecciones con una gran bandera de España a cantar La Internacional socialista, Maraña considera que aún está por descubrirse al "verdadero" ex secretario general puesto que aún "estamos viviendo el último tramo de un giro en su discurso" que viene de otros anteriores. Cuenta el director deque si tras las elecciones del 20D, tras el 26J se fue a Berlín para escuchar "los consejos de la gran coalición a la alemana". "Y luego ya sabemos llegóque es lo le centra ahora mismo, una coherencia que antes no ha tenido porque iba saltando de un lado a otro sin saber muy bien cuál era su eje de principios", asegura.Gonzo también preguntó a Maraña sobre si ‘este chico no vale, pero nos vale’ de Susana Díaz hacía Pedro Sánchez la aplican ahora algunos dirigentes a la presidenta andaluza. "Me consta que hay muchos de ellos que dándoles determinados valores a Susana Díaz, son conscientes de determinadas debilidades. Ellos apostaban, e imagino, que apuestan porque Susana Díaz necesita un equipo alrededor que suavice esos matices, que den una visión mucho más plural del modelo de estado, más federalista o progresista", explicó.Sobre Patxi López, Maraña cuenta que cuando anunció a su candidatura a las primarias socialistas,z. "Según Patxi López, lo que le dice es ‘tranquilo, que no vamos a ser tres en esa competición’", asegura y apunta que actualmente estamos en un momento en que la única incógnita en las votaciones será saber “si los votos que tiene se quedan o se van”.El Intermedio también le trasladó a Jesús Maraña las preguntas de las Juventudes Socialistas, un sector clave y uno de los retos más difíciles para el PSOE. "Y no porque no tenga propuestas para convencer" a las generaciones más jóvenes, explica el director de, sino porque deben volver a ", creo que hace falta que conecten con el lenguaje, las necesidades y la convicción de que no van a hacer en el gobierno otra cosa distinta de lo que prometen en campaña".A Maraña también le preguntaron si el carnet de afiliado al PSOE servirá para algo después de las primarias de este domingo, a lo que el periodista aseguró que él no rompería anda y que lo que haría es. "El principal problema que hemos vivido en los partidos políticos es que no ha sido desde dentro desde donde se ha exigido cambiar las cosas y echar a quien ha decepcionado a la gente", concluyó.