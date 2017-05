La Fiscalía incluye a Esperanza Aguirre en la "red de decisión" para financiar irregularmente al PP en las campañas

Desglose para engañar al Tribunal de Cuentas

Las fiscales Anticorrupción del caso Púnica, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, incluyen a la expresidenta del PP de Madridentre las personas que habrían integrado la "red de decisión y ejecución cohesionada" que puso en marcha "diversos canales de financiación irregular" con el objetivo de "sufragar los excesos" de las campañas electorales del PP en 2007 (municipales autonómicas), 2008 (nacional) y 2011 (municipal y autonómica), que se acercaron a los 5 millones de euros. Incluyen asimismo al entonces vicepresidente, que era Ignacio González, ha informado Europa Press.Las fiscales hablan en concreto de la "coincidencia de personas y de roles entre los propios patronos de Fundescam" –entre los que estarían el ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados, el ex gerente regional Beltrán Gutiérrez y el expresidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría–. En el mismo párrafo añade a "los directores y miembros de los Comités de Campañas electorales, presidente, secretario general y vicepresidente del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, gerente y cargos orgánicos del Partido Popular y autorizados en cuentas, y en las mesas de contratación de la Comunidad de Madrid".Entre los más activos, el informe señala a"por sus responsabilidades coincidentes en el partido, en el gobierno autonómico, en los comités de campaña y en la fundación Fundescam".Así se señala en un informe por el que el pasado 6 de marzo la Fiscalía Anticorrupción resume los indicios de presunta financiación irregular del Partido Popular a partir del estudio de la contabilidad B hallada en los pen drive incautados en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, obrante en el sumario de Púnica y al que ha tenido acceso Europa Press. Los fiscales puntualizan que "el Partido Popular presentó una contabilidad electoral de recursos y gastos en los queSegún esta información, del estudio de dicha contabilidad B se deduce que en la campaña de 2007 el exceso de gasto fue aproximadamente de 2.685.000 euros; en 2008 de 685.000 euros en 2011 de 1.556.000 euros "sin contar con los gastos abonados desde la cuenta de funcionamiento del partido, que no era cuenta electoral".Por todo ello, las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá concluyen que en las tres campañas analizadas "el PP regional de Madrid contravino indiciariamente la normativa electoral de la LOREG y de la Comunidad Autónoma de Madrid superando en cada campaña los límites de gasto electoral y derivando su pago ade financiación ilegal". Todo ello es indiciario dede malversación, cohecho, falsedad, delito electoral y blanqueo de capitales.En otro documento previo elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) unos meses antes, el pasado mes de septiembre, se detalla cómo el Partido Popular de Madrid recibiópor un importe total de 376.000 euros (entre ellos 100.000 euros de la patronal madrileña CEIM o 60.000 del Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández) para subvencionar la campaña de las elecciones municipales de 2007, según apunta la Unidad Central Operativa (UCO) en un informe que obra en el sumario de la trama Púnica.Dentro del dispositivo electrónico incautado por los agentes aparecían subcarpetas con archivos contables con información relativa a la campaña de 2007, entre ellas una bajo el epígrafe de "aportaciones especiales". Concretamente, se localizó en una cuenta corriente de la Fundación para el desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) los abonos exactos relacionados con las elecciones del año 2007 bajo las citadas denominaciones de "remanentes" y de "aportaciones especiales".Los principales documentos en los que se centra la Fiscalía son la libreta con anotaciones manuscritas de Francisco Granados intervenida en octubre de 2104; así como los dos pen drive intervenidos a Gutiérrez en su domicilio, entre sus pertenencias, en febrero de 2013.Añade la Fiscalía, cuyos análisis son acogidos por el juez Eloy Velasco en documentos posteriores, que tras el análisis de dichos archivos ha podido identificar que los proveedores reales de los servicios, desglosando además los importes para que parte de la facturación fuera por el circuito declarado a la Cámara o al Tribunal de Cuentas "y la otra parte fuera opaca".La cuenta electoral del partido no recogió, según este informe, "n iel ingreso de todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, ni los pagos de los mismos.Por lo que se refiere a los circuitos de financiación irregular, los archivos de Beltrán Gutiérrez revelan según las fiscales los canales de financiación irregular con los que se sufragaban los gastos electorales que el partido ocultaba. Entre otros, la Fundación Fusdescam, que según subrayan "fue un instrumento muy activo de financiación irregular del partido, desviando las subvenciones públicas que recibía la Comunidad de Madrid a la financiación de los proveedores del partido".Dichos pagossegún las fiscales García Cerdá y Gálvez de los fines fundacionales establecidos en los estatutos de la fundación, como eran los de "difundir a los ciudadanos el conocimiento del sistema democrático".Como se desprende de los archivos, el propio Gutiérrez relacionaba como trabajos y gastos de la Fundación los proveedores e importes que eran en realidad debidos por el partido, y lo presentaba con su firma y sello de Fundescam junto a la de otros en los escritos que dirigían desde dicha Fundación a la Comunidad de Madrid para justificar el destino dado a los fondos de la subvención pública.