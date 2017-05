info Libre

Una red de empresas habríano declarados actuando de intermediarias y falseando facturas, según recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incluido en el sumario de la trama Púnica, en la parte relativa a la financiación ilegal de los populares madrileños.En dicho informe policial, se establece a Fundescam como "de toda esta trama de financiación ilegal para vehicular los fondos destinados a gastos electorales y para actuar de pantalla de cobertura de la verdadera naturaleza y destinatario de los servicios de campaña.ya avanzó el pasado 8 de mayo que el PP de Madrid usó en la campaña de 2011 empresas pantalla que ya figuran en los papeles de 2007 incautados a su exgerente. Dos sociedades de los manuscritos de Beltrán Gutiérrez aparecían en la lista de mercantiles a las que Indra pagó 700.000 euros en 2011 por facturas que, según el juez Velasco, escondían trabajos para el partido. Swat, que en 2006 recibió de la Comunidad de Madrid 1,3 millones para “evaluar” la estrategia de comunicación de un organismo público, y Sintra Consultores se repiten en 2007 y 2011.Para hacer posible la sistemática electoral que llevaban a cabo era necesaria la articulación y empleo de una red de empresas para la materialización y ocultación de los gastos electorales no declarados, detectándose "la participación reiterada en el tiempo de un núcleo empresarial que ha formado parte integral dey que lo ha hecho posible".Estos empresarios "no sólo se beneficiaban del volumen de negocio generado por la campaña sino que también han sido beneficiarios de contratos y fondos públicos en administraciones controladas por el Partido Popular".En el marco de su colaboración con el PP de Madrid, ", habrían falseado facturas con el propósito de ocultar la prestación de servicios de campaña y habrían actuado de intermediarios para eludir que el PP figurara como destinatario y pagador de los servicios de campaña prestados por terceras personas".Entre ellos, se ha identificado la participación del empresario, vinculado con las empresas Over Marketing, Abanico de Comunicación y Marketing SL, Traci Comunicación y Link America SLA, encausado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, por hechos similares en relación a un Plan de Comunicación de los Hospitales en las Islas Baleares, donde se hacía publicidad para la campaña electoral del PP.En este entramado empresarial estaban, anteriormente mencionado, y vinculado a Sintra Consultores SL, Formaselect Consultin SL y Troyano Marketing SL; Ricardo Vázquez Segura, vinculado a Back RVS Producciones Culturales y Comunicación SL, Área de Recursos, Pirámide Producciones y KREA Producciones.También lo integrarían Marcelino Luis Elosua de Juan, vinculado a Laboratorio de Almagro 36, Lid Editorial y Consejeros Empresariales Españoles; y Maria Luisa Madariaga Sánchez, vinculada con Laboratorio de Almagro 36 y First Tuesday.