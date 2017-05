Pablo Iglesias carga contra el PSOE: "Haremos algunas cosas mal pero el PP ni nos compra ni nos manda"

"El PP sigue siendo muy poderoso"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a defender este martes lay ha cargado contra el PSOE por no apoyar las mociones de censura que su formación está impulsando tanto en la Comunidad de Madrid contra Cristina Cifuentes como en el Congreso, contra el presidente Mariano Rajoy."Tengo que decir muy claro que haremos algunas cosas mal, pero", ha asegurado durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Eocnomía Fórum, en el que ha presentado a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruíz-huerta, quien será la candidata de la moción contra Cifuentes.Según ha informado Europa Press, Iglesias ha hecho así referencia al 'tamayazo' –elque permitió que el PP se hiciera con el Gobierno de la Comunidad de Madrid–, en un discurso en el que no ha apelado al apoyo de los socialistas ni una sola vez.Por el contrario, el líder del partido morado, consciente de la, sólo ha aludido directamente a los socialistas para reprocharles el 'tamayazo', en un intento también de demostrar el "poder" del PP."El PP sigue siendo muy poderos. Lo demostraron cuando pudieron comprar las voluntades de dos diputados del PSOE", ha asegurado, para añadir que, a diferencia del PSOE,Frente a un PP que "compra voluntades" y a un PSOE que se "deja comprar" , Iglesias. "Es una cuestión ética señalar mediante la moción la mayor amenaza de nuestra democracia ahora, que es la normalización de la corrupción, que es la normalización del PP", ha alertado.En este sentido, Iglesias ha advertido de que pedir la dimisión del presidente Mariano Rajoy, como ha prometido que hará Pedro Sánchez si gana las primarias del PSOE, "no soluciona nada", si eso se traduce en que será sustituido por otro representante de su partido. "Lo que hay que hacer es", ha enfatizado."Cada día amanecemos con nuevas financiaciones y pruebas que revelan lo obvio: que", ha proseguido, tras señalar que la "trama del PP" tiene "uno de sus centros de desarrollo más importantes" en la Comunidad de Madrid.