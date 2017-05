Puig dice que el PSOE "no va a desaparecer" y que el domingo "empezará una nueva etapa con espacio para todos"

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que el PSOE "no va a desaparecer" y que, "después del domingo", día en que los socialistas elegirán a su nuevo secretario general, ", en la que va a haber espacio para todos los que quieran trabajar con buena voluntad".Puig, que ha estado este martes en el Puerto de Bilbao en el marco de la, se ha referido al debate de este pasado lunes entre los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, Susana Díaz Patxi López , aunque, según ha dicho, no pudo verlo en su totalidad, sino que ha tenido "noticias de él a tramos".No obstante, sobre el tono del debate ha dicho que "es normal que cuando hay una situación de competencia, haya algún elemento digamos de crispación ", y ha considerado que fue un debate "en el que, evidentemente,En ese sentido, ha reconocido que "ahora puede parecer queal partido, aunque cree que, "más pronto que tarde, cuando pase finalmente el día de la elección" del nuevo secretario general, "se tendrá que trabajar juntos y hacerlo desde una posición de sensatez y de utilidad para los ciudadanos, porque un partido no es un fin en sí mismo", aunque, "a veces, en el debate de ayer parecía que para algún contendiente fuera así".Tras reiterar que el PSOE "no va a desaparecer", ha reconocido que los socialistas están "en un periodo preelectoral, aunque sea en carácter interno, y siempre en este tipo de competencias".Puig señaló que "ha habido demasiado insulto", pero "quizá porque, creo que después del domingo empezará una nueva etapa en la que va a haber espacio para todos los que quieran trabajar con buena voluntad".Sobre la, Puig ha dicho que, "en estos momentos, de lo que se trata es de reconstruir el proyecto del PSOE, que sea realmente una alternativa a la derecha y, a partir de ahí, que seamos capaces de generar un proyecto de amplia mayoría para España".