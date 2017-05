Aguirre revela en una conversación con Ignacio González que el PP madrileño pudo saltarse el límite del gasto electoral

La expresidenta del PP madrileño,, mantuvo el 8 de marzo una conversación telefónica con su sucesor,, en la que admite que el PP podría haber superado el límite del gasto electoral. Así se desprende de una grabación del caso Lezo divulgada este miércoles por laSexta "Que nos hayamos saltado el límite del dinero electoral, pues puede; pero desde luego, que Fundescam no ha pagado...", señala la entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid en referencia a la fundación del PP de Madrid usada, supuestamente, como vehículo para canalizar donaciones de empresarios de forma ilegal . "No sé, yo de esto de Fundescam no sé nada,, pero vamos, yo creo que Fundescam jamás ha estado en nada de nada", se le oye decir a Ignacio González, lo que da pie a interpretar que el expresidente madrileño era plenamente consciente de que sus conversaciones"Yo creo que como se decía de pequeño ''", prosigue Aguirre para completar la frase de González. "Bueno pero es que eso lo supervisa la Junta Electoral o quien sea, y ya está, ¿no?", sentencia finalmente Ignacio González.