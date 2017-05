Catalá reprocha al PSOE que use inmunidad parlamentaria para acusar sin pruebas

"Plan perfecto para esconder la corrupción"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reprochado este miércoles al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso quepara realizar graves acusaciones contra él mismo y contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y ha exigido que las acredite.Catalá ha respondido de este modo durante el Pleno de control del Congreso de los Diputados a una pregunta de la diputada del PSOE María Mercè Perea I Conillas, que le ha inquirido sobreen el trabajo de los fiscales que luchan contra la corrupción.La diputada, que se ha referido a Catalá como "señor reprobado ministro", le ha recordado que dicha moción fue votada por 207 diputados por hecho "nunca vividos" en la Cámara Baja y protagonizados por "fiscales del PP". Le ha reprochado que no se haya inmutado pese a que se le ha acusado de dar información protegida a un investigado como el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, cuya imputación ha señalado quePor su parte, Catalá ha criticado que dichas acusaciones se realicen sin prueba alguna y ha exigido a la diputada socialista. Le ha recordado que el fiscal general ha comparecido ya dos veces en el Congreso pese al escaso tiempo que lleva en el cargo y ha insistido en que el PSOE está "instalando en la falacia que como un mantra repite".Según Europa Press, Catalá también ha recordado que en Andalucíaen los que están bajo sospecha 4.3 millones de euros y hay 600 personas investigadas, en clara alusión al caso de los ERE, y que "cuando pase el humo, el domingo –fecha de las primarias socialistas–, el PP seguirá trabajando".Por otra parte, y tras una pregunta del también socialista Luis Carlos Sahuquillo, Catalá se ha reafirmado en su intención dey compromiso con el interés general de los ciudadanos.Sahuquillo le había acusado de "manosear descaradamente la justicia" en vez de trabajar para reformarla, además de "defender delincuentes" y de urdir un "plan perfecto para esconder la corrupción de su partido". El diputado le ha dicho a Catalá quey que "hay miles de jueces y fiscales que no merecen que siga al frente del Ministerio ni un minuto más".Ante estas acusaciones Catalá se ha referido a Sahuquillo cen Cuenca, y le ha afeado que no quiera hablar de otros asuntos como son el crecimiento económico o la garantía de las pensiones. "No les importa la verdad, acrediten aquello de lo que están acusando con pruebas", ha insistido el ministro de Justicia.