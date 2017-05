Díaz propone que cualquier acuerdo del Comité Federal pueda someterse al voto de las bases

Declaración de Granada

info Libre

Créditos fiscales a jóvenes

Derogar reformas del PP

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz , quiere. Según consta en el documento político que presentó este jueves, Una propuesta de futuro. Propuestas para el debate en el 39 Congreso Federal [ver en PDF] , las consultas serían "a propuesta de órganos colectivos o de un porcentaje significativo de la militancia", de modo que el secretario general no podría convocar votaciones de forma unilateral, como en enero de 2016 hizo Pedro Sánchez para refrendar el pacto PSOE-Ciudadanos.Sobre las materias que se someterían al voto de los afiliados, la propuesta de Díaz apunta que entre los asuntos que habrá que consultar "deben estar" la elección de la Secretaría General,, los acuerdos de Gobierno postelectorales y "cualquier cuestión aprobada por el Comité Federalo por un porcentaje significativo de la militancia". En el acto de presentación, Díaz insistió que "los militantes son el capital más importante" del partido, pero defendió la regulación de las consultas para que el papel de las bases no depende "del líder de turno".También sobre la cuestión orgánica, la candidatura de Díaz sostiene que "la Secretaría General ya está suficientemente reforzada", que "no necesita de mayores poderes" y que las primarias no otorgan "poderes especiales" al líder del partido. "Ser militante –advierte– conlleva aportar parte de la libertad individual a un proyecto común", por lo que "respetar, aceptar y hacer propia la defensa de lo acordado" por el partido deben ser "condiciones inexcusables para participar en los órganos del partido y en sus deliberaciones".El proyecto de Díaz incluye un total de 17 medidas concretas sobre el modelo de partido, entre las que destaca la limitación de la duración de las gestoras, que deben "resolverse lo antes posible" sin caer en la "precipitación" y que tendrían "un plazo limitado", prorrogable una sola vez,. Propone además crear una oficina ética y un defensor del militante, elaborar un código ético de comportamiento de los afiliados en las redes sociales, recuperar el Instituto Jaime Vera para mejorar la formación y elegir al gerente del partido en el Congreso Federal.En cuanto al modelo territorial, una cuestión que Díaz ha empleado en los últimos días para atacar a Pedro Sánchez afeando al ex secretario general y también candidato sus "vaivenes" en esa materia, la aspirante andaluza defiende las posiciones contenidas en la ponencia marco para el 39 Congreso Federal y en la Declaración de Granada [ver en PDF] . "Sólo conse podrá fraguar la solución que los socialistas entendemos como más adecuada para los intereses de Cataluña y del conjunto de España", dice el documento.Tras su intervención, a la candidata se le preguntó también por una conversación que mantuvo con el director editorial de, Jesús Maraña, en abril de 2016. Un fragmento de esa charla aparece en el libro publicado esta semana por Maraña, Al fondo, a la izquierda . En él se relata cómo Díaz dijo: "Mira, te voy a confesar algo., y asumir a todos los efectos que Cataluña tiene singularidades. Lo complicado es hacerlo sin provocar desigualdades o insolidaridad con otras comunidades".Este miércoles, preguntada por esa conversación, Díaz dijo que "todo el mundo" sabe cuál es su posición sobre el debate territorial., agregó.En el acto, Díaz presentó otra medida que no está incluida en su documento, pero que defenderá en el Congreso Federal:para proyectos de formación, inserción laboral o emprendizaje. La cantidad podría recibirse fraccionada o en un sólo pago si es para poner en marcha un proyecto empresarial, que pasaría a estar "tutelado por la administración". Las rentas se devolverían "sin intereses a lo largo de la vida laboral", cuando los ingresos superaran el mínimo exigible para hacer declaración de la renta, y en un plazo de entre 10 y 20 años.El equipo de la aspirante andaluza sostiene en un documento específico sobre esta propuesta [ver en PDF] que tendría "un coste cero desde el punto de vista del déficit público" y que el presupuesto anual necesario para poner en marcha el programa. "El coste para el erario público sería el aval del Estado: la subvención del tipo de interés y los posibles fallidos. Todo ello se recuperará sobradamente con el aumento de la recaudación fiscal", apunta el texto, que calcula que en seis años la iniciativa beneficiaría a un millón de jóvenes –no se especifica un límite de edad–.Díaz comentó que los jóvenes son "una prioridad" de su candidatura y planteó que es necesario "dar oportunidades" a ese colectivo con iniciativas "radicalmente" distintas a las conocidas hasta ahora. El crédito fiscal que plantea su programa, subrayó, ayudaría a los jóvenes en su final de la vida académica y el inicio de la profesional y a su "emancipación". Preguntada por si habría un límite de renta de los beneficiarios, replicó: "Los ricos lo que tienen que hacer es pagar impuestos".Por lo demás, el proyecto de la candidatura de Díaz apuesta por derogar "muy especialmente" y "con inmediatez": la reforma laboral, por ser "una fábrica de trabajos precarios y trabajadores pobres"; la LOMCE, porque "se ha ganado a pulso ser la ley educativa más contestada de la democracia"; la ley mordaza, porque limita "como nunca había pasado antes en democracia derechos y libertades"; el mecanismo de revalorización de las pensiones, porque "empobrece" a los pensionistas; y la reforma local, porque "asfixia" a los municipios.En materia laboral plantea"si se mantiene el crecimiento y la creación de empleo", con lo que quedaría cerca de los 850 euros en 2020, y defiende aprobar una Ley Integral de Inclusión Social y un Pacto de Estado por la Infancia para "acabar con la pobreza y la exclusión social", especialmente la que afecta a los menores. En educación, finalmente, las principales medidas son la gratuidad de la educación de cero a tres años y de la primera matrícula en las universidades, con independencia de los ingresos de la familia del alumno.En la presentación de su proyecto, a apenas cuatro días de la votación de las primarias, Díaz reiteró su compromiso de abandonar la Secretaría General si el partido "no remonta" electoralmente con ella al frente, y apeló a no construir "desde el rencor y el resentimiento" sino desde la "humildad", la "decencia" y la "coherencia". La candidata añadió que quiere transmitir "seguridad y esperanza" a los militantes y dejó claro que, sino un intento de "enriquecerlo" en el proceso congresual por la vía de las enmeindas.