La socia de la mujer de Ignacio González abandona la empresa de guarderías y no descarta emprender acciones por estafa

Carmen Pazos, socia de Lourdes Cavero, mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha abandonado este miércoles el Grupo Empresarial Chickies SL, dedicada al servicio de guarderías, y emprenderá las acciones que sean necesarias para reclamar todo tipo de daños, sin descartar, según ha informado Europa Press.Fuentes de la defensa de la empresaria, investigada en el marco de la Operación Lezo, han explicado a Europa Press que estudian todas las alternativas posibles entre las que se incluiría esta denuncia por estafa, no sólo contra Cavero sino contra cualquier otra persona que podría haberle ocasionado daños.En un comunicado, su abogado ha explicado que ha sido la propia Pazos la que se ha personado en la causa y ha solicitado su declaración ante el Juez para "poder resolver la situación e iniciar las acciones que correspondan para reclamar losque ha padecido en este desgraciado asunto".Así, ha indicado que "la única responsabilidad" de Pazos es la de haber buscado un inversor "que le permitiese engrandecer su empresa y que, con la que creó la sociedad Grupo Empresarial Chickies, donde aportó una unidad productiva de Mis Pollitos valorada en 400.000 euros."El resto de socios eran inversores que aportaban –bajo su responsabilidad– determinadas cantidades de dinero queha explicado, al tiempo que ha añadido que esta nueva sociedad "inició su andadura a mediados de enero de 2017 sin que hasta el momento presente tenga una actividad significativa".Igualmente, ha indicado que "no se ha realizado, con el conocimiento, actuación, intervención o participación ningún tipo de actuación ilícita por parte de Carmen Pazos o de su aportación de Mis Pollitos".También ha subrayado que Pazos considera que "la sociedad investigada (Grupo Empresarial Chickies S.L) se encuentra incursa en causa de nulidad", pues "ella prestó un consentimiento viciado y ha sido objeto de una posible estafa"."En cualquier caso es causa de disolución por imposibilidad de cumplir el objeto social (no existe, ni se puede recuperar, la confianza debida entre los socios)", por lo que Carmen Pazos ha presentado sucomo miembro del Consejo de Administración y su desvinculación.