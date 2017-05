La UCO mostró la oferta de la competencia al técnico que hizo el informe favorable a Cantoblanco, pero este dijo desconocerlo

El técnico de la Asamblea de Madrid que realizó el informede esta institución al Grupo Cantoblanco, propiedad de, dijo a la Guardia Civil que desconocía numerosa documentación de la oferta de la competencia, la sociedad Clece, y alegó que. Durante el interrogatorio, la UCO le mostró el documento completo de la oferta de Clece, un total de 53 fólios.El autor del informe técnico de 2011 en el que se basó la Asamblea de Madrid para elegir a la empresa que debía prestar el servicio de restauración en el Parlamento regional fue realizado por, quien prestó declaración ante la Guardia Civil el pasado mes de febrero.Este formaba parte del Comité de Expertos para la valoración de las ofertas presentadas junto con la Jefa del Servicio de Relaciones Externas y Protocolo del Gabinete de la Presidencia,, y la entonces vicepresidenta primera de la Cámara,. La puntuación de las ofertas se realizó en base a: características del servicio, calidad de los alimentos y suministradores, relación de servicios y otras mejoras. La principal competidora del, la empresa Clece, recibió un "0" en dos de ellos: calidad de los alimentos y otras mejoras.Durante el interrogatorio, la Guardia Civil preguntó a Isaac Arturo Zubiri por los criterios de puntuación y por el hecho de que hubiera adjudicado un cero a Clece en dos de los criterios. El argumento que dio el técnico fue que ealguna sobre esos aspectos de la oferta.Pero la UCO le mostró la documentación completa de Clece, un total deen los que se explicitaba la calidad de los alimentos que servirían en la cafetería y restaurante de la Asamblea, así como la relación de los suministradores de los mismos, junto con una larga lista de mejoras sobre las bases que pedía el pliego de condiciones del Parlamento regional.El técnico dijo en dos ocasiones queque esa documentación que le estaban mostrando fuera la que él examinó en el expediente que le remitió la secretaría general.Al ser preguntado por el motivo por el que se le dieronal Grupo Cantoblanco por la experiencia en el servicio, cuando éste no había presentado "certificaciones" de los trabajos realizados –que era un criterio de adjudicación–, Arturo Zubiri alegó que, aunque la empresa de Arturo Fernández no presentó "certificaciones"realizados con la administración pública.Además, dijo que ninguna de las otras dos personas que componían el Comité de Expertos le había advertido de que en la adjudicación que se realizó en 2009 se había valorado"únicamente teniendo en cuenta la presentación de certificaciones".Según la versión de este técnico, él realizó el informe por actuar como vocal y secretario del Comité de Expertos. Explicó que tras realizar este informe, el citado Comité se reunió en el despacho de la vicepresidenta, Cristina Cifuentes, y que ésta no tenía "".Expuso que la otra persona que formaba parte del Comité "" y que "se modificaron las puntuaciones a petición expresa de esa persona" pero recalcó que "no varió el ránking, aunque sí variaron las puntuaciones finales". Arturo Zubiri añadió ante la Guardia Civil que esta persona del Comité "iba con un papel y decía: aquí creo que un punto más o un punto menos" y que "Cristina Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien y que se firmase el acuerdo".El técnico defendió también su mejor puntuación para el Grupo de Arturo Fernández alegando que también había presentado como mejora una copa de Navidad, recepciones, camiones habilitados para poder desplazar alimentos, un menú picnic y argumentó que "la comida de Arturo se podía llevar a casa" y que "".Entre otro momento de la declaración, Arturo Zubiri admite que el seguro de responsabilidad civil que presentó el Grupo Cantoblancoen cantidad que el de Clece, pero que el ganador del concurso se ofrecía a ampliarlo de manera específica para los riesgos de la Asamblea.