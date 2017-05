Patxi López confía en la militancia frente al "electoralismo americano" de Díaz y los bandazos de Sánchez

Integración en la ejecutiva

El exlehendakari y candidato a las primarias socialistas, Patxi López, se ha reivindicado este miércoles comoen las primarias que celebrará el PSOE el próximo domingo, según ha informado Europa Press. En este sentido ha dicho confiar en una reacción de la militancia frente al "electoralismo americano" de Susana Díaz y los "bandazos" de Pedro Sánchez, al tiempo que ha sorteado las preguntas sobre su integración en la futura Ejecutiva afirmando que "depende de los tres".López ha criticadode la presidenta de Andalucía, que este miércoles ha presentado su programa "a cuatro días" de las primarias con la medida estrella de ayudar con 24.000 euros a jóvenes para que estudien o emprendan.. Esto es para la Secretaría General, no para ser candidata a la presidencia del Gobierno", ha espetado López, quien ha descrito este movimiento como "electoralismo americano"."Es una oferta electoral, muy americana, muy liberal y por lo tanto no la comparto", ha apuntado el exlehendakari, que ha rehuido entrar en "el juego de las ofertas electorales".Y sobre la candidatura de Sánchez, se ha mostrado crítico con los "bandazos" que dice que protagoniza el ex secretario general en su intento por"He visto a Pedro (Sánchez) decir en la misma entrevista que su proyecto era el mío, y a la vez que solo hay dos modelos, acercándome a la posición de Díaz"."¿O mi proyecto es el suyo o es el de Susana Díaz?", ha comentado irónico el diputado vasco, quien ha vuelto a reiterar su apuesta por la unidad el próximo día 21.Cuestionado por la retirada de apoyo de la presidenta balear,, única dirigente regional socialista que avaló a López, el exlehendakari ha quitado hierro al asunto apuntando que tras el debate ha recibido "todavía mas apoyos".Así, ha dicho respetar la reflexión de la diputada murciana María Gonzalez Veracruz, que guarda silencio en las últimas semanas pese a haberle respaldado públicamente. López, en un intento por darle la vuelta a la situación, ha dicho que confía en que la reflexión lleve a los militantes a "entender de que va esto (las primarias)" y a movilizarse.A las reiteradas preguntas de los periodistas sobre su futura integración en la dirección socialista, el diputado vasco ha reiterado su voluntad de promover la, si bien ha apuntado a que no "solo depende de Patxi López", sino "de los tres candidatos"."La situación es tan delicada que no vale la no integración, no podemos repetir situaciones que llevan al desastre", ha señalado el aspirante socialista, pidiendo un esfuerzo a Sánchez y Díaz. "No solo depende de Patxi López sinoentender esto y buscar la integración, lo demás seria no entender nada", ha zanjado.