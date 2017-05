El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido este miércoles al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quepolíticos porque, según ha señalado, esa reforma requiere de un estudio previo y de un acuerdo parlamentario amplio.Según ha informado Europa Press, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Congreso, Rivera ha preguntado a Rajoy por esa medida a la queel pasado verano, para que diputados y senadores nacionales y miembros del Gobierno central dejen de estar aforados Según la formación naranja, se podría llevar a cabo con una reforma exprés de la Constitución, pero el jefe del Ejecutivo ha señalado que, puesto que no es un asunto "menor",en la Cámara, algo que considera que de momento no existe.Tras señalar una serie de elementos que el Gobierno querría precisar antes de llevar a cabo la reforma, Rajoy ha dado un consejo a Rivera: "No por mucho madrugar amanece más temprano; y si va usted muy rápido, corre el riesgo de estrellarse.".Por eso le ha propuestoy, "ya con conocimiento de causa", llevar el asunto al Congreso para "aprobarlo en su día".