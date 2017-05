Rivera insta a Cifuentes a no ser "victimista" y a dar explicaciones sobre las acusaciones de la UCO

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya pedido investigarla por prevaricación y cohecho en el marco del 'caso Púnica'."Lo que hay que hacer es dar explicaciones políticas, no esconderte, no hacer victimismo, que es muy viejo, y dar la cara", ha dicho en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, en las quepara que Cifuentes comparezca urgentemente en la Asamblea, o ella acuda voluntariamente.Después de que la presidenta madrileña criticase que el informe de la UCO incluyese "juicios de valor", Rivera ha admitido que, porque es el juez quien decide en función de los indicios, pero ha añadido que no se puede "convertir a todos los guardias civiles y policías en culpables y a los políticos investigados en víctimas".Así, ha instado a Cifuentes a comparecer la próxima semana y a explicar qué hacía en la Mesa de Contratación de la Asamblea, si tomaba decisiones "en consonancia con lo que hacía en la fundación del PP", si sabía que la patronal "podía estar financiando al PP" y que, según se había publicado, el partido contaba con"Una persona que lleva 25 años en el partido,", ha avisado.Rivera ha dejado claro que, igual que hizo este martes su portavoz regional, Ignacio Aguado, Ciudadanosy "si hubiera una imputación" el cargo en cuestión tendría que dejar el Gobierno."La estabilidad de la Comunidad de Madrid depende de los escaños de Ciudadanos ysiempre que no haya sospecha sobre la presidenta investida", ha advertido.Es más, ha dejado claro que, y tampoco por alguien de un partido, el PP de Madrid, que tiene en la cárcel a quien fue presidente del Gobierno regional y a su ex secretario general y que está "en descomposición". "Es un partido cargado de corrupción y hay que ser muy prudente", ha dicho.