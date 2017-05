Cifuentes comparecerá el 2 de junio en la comisión de investigación de la Asamblea por informes de la UCO

La presidenta de la Comunidad de Madrid,, comparecerá el próximo 2 de junio en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea, en una sesión extraordinaria, para dar explicaciones a raíz de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la vinculan con la financiación irregular del PP de Madrid.Así lo ha anunciado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea,, en declaraciones a los medios antes del Pleno. La Mesa de la comisión ha fijado este mismo día la fecha, después de que Ciudadanos y Podemos registraran sendas peticiones de comparecencia de la presidenta."Lo que ha explicado en rueda de prensa, sin preguntas, por cierto, y lo que ha explicado a través de redes sociales, que lo explique aquí, ques. Que nos explique si conocía o no la financiación irregular de su partido, si recibió instrucciones de algún dirigente o ex dirigente del PP; en definitiva, que nos explique por qué aparece su nombre reflejado en un informe de la Guardia Civil, ratificado ayer mismo en un segundo informe", ha explicado.Para Aguado, "esas explicaciones son necesarias en sede parlamentaria y no en una rueda de prensa". El portavoz de Ciudadanos ha reprendido a la presidenta de la Comunidad por oponerse a comparecer. "Hemos conseguido lo que queríamos, que era traer a la presidenta regional a comparecer a la Comisión sobre corrupción política en una sesión extraordinaria. Nos llama la atención que la señora Cifuentes haya arrastrado los pies y se haya opuesto a comparecer en esta sesión extraordinaria, yo pensaba que iba a pedir comparecer, entiendo que tenía que haber pedido esa comparecencia de forma voluntaria,no vale con dar explicaciones en las redes sociales, hay que venir aquí a la Asamblea", ha manifestado."Yo sinceramente siento algo de pena al ver que la presidenta no está actuando tal y como predica, ella defiende unas cosas y luego actúa de otra manera, yo esperaba que hubiera venido de forma voluntaria, no ha sido así, hemos tenido que ser nosotros los que pidiéramos esa comparecencia", ha agregado. Tras agradecer al PSOE su apoyo a esta comparecencia en sesión extraordinaria ha dicho que, al tiempo que ha comentado que "parece que quieren seguir en el autobús montados en lugar de ver en directo y apoyar la comparecencia de la presidenta regional aquí en la Cámara".