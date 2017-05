Compromiso con Europa y responsabilidad con Cataluña

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha confirmado que su partido votará a favor delque se somete este jueves a la convalidación del Congreso de los Diputados.En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Rivera ha destacado que ante el que Ciudadanos se abstuvo –, que el Gobierno "ha tenido que rectificar" y que ha reconocido la necesidad de diálogo y mediación. Eso sí, ha reconocido que la patronal y los trabajadores están en su derecho a no apoyar la reforma.El líder de Ciudadanos no ha querido valorar la posibilidad de que el PDeCAT apoye también la reforma y tampoco ha vinculado edel Consorcio del Palau de la Música en la que este decidió no acusar a CDC en el juicio que se sigue contra el expresidente de la institución.Rivera ha advertido al Gobierno de que no puede "pastelear con la Generalitat" sino que, pero más bien cree que esta ausencia del Ejecutivo puede tener que ver con las "cuestiones delictivas y penales" de la antigua CDC. "No sé si habrá algún tipo de enjuague o cambio de cromos", ha insinuado.PDeCAT permitirá al Gobierno aprobar el Decreto Ley de reforma de la estiba pory por "responsabilidad con los puertos catalanes y con Cataluña".Así lo aseguró el diputado de la formación Ferran Bel Accensi en su intervención en el debate sobre el Decreto que permitirán convalidar, en el que consideró que "no es de recibo que tres años después"."Esta Cámara mandará hoy un mensaje claro a la UE y estoy seguro que en Bruselas", indicó en referencia a PDeCAT.El diputado de la formación catalana asegura que ha cambiado su postura ante la reforma de la estiba tras "(sindicatos, empresas de estiba y el mediador de la negociación Marcos Peña), y después de "negociar con el Gobierno" y "presentar enmiendas".Bel Accensi destacó las "cinco importantes modificaciones" que su negociación con el Gobierno ha permitido introducir en el nuevo Decreto Ley de reforma de la estiba, entre ellas la. "Una medida tan importante para los puertos de Barcelona y Tarragona", indicó.El diputado de PDeCAT señaló asimismo loso la posibilidad de que se puedan negociar convenios a nivel de puertos.