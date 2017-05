Sin riesgo de manipulación o destrucción de pruebas

La Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto un recurso contra el levantamiento parcial del secreto de sumario del caso Lezo ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco porque, a su juicio, poner en conocimiento de todas las partes personadas cierta información podríapara recuperar "ganancias ilícitas".En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público no se opone al levantamiento del secreto de ciertas partes de esta causa, pero sí al de otras, concretamente algunas referidos a la pieza principal porque "de investigación que están llevándose a cabo en aras de la recuperación de las ganancias ilícitas o para el descubrimiento de hechos e identificación de participantes en los mismos"."El levantamiento del secreto obstaculizaría el buen fin de la investigación, pudiendoo el esclarecimiento de los hechos", explica el escrito, que sólo está firmado por la fiscal Carmen García Cerdá y no por Carlos Yáñez, el otro encargado del caso en la Fiscalía Anticorrupción.En su opinión,en ciertas líneas de la investigación para que "nuevos hallazgos, sobre todo en lo que afecte a la recuperación de las ganancias ilícitas, puedan unirse a la causa sin riesgo de ser destruidos o manipulados".Por todo ello, la fiscal sí se muestra de acuerdo con el juez en levantar el secreto sobre aquellos tomos o folios del sumario cuyo conocimiento por las partesAsimismo, la Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6con los informes de la Agencia Tributaria que únicamente pueda ser consultada por las partes en sede judicial, ya que dichos documentos contienen "datos que pueden afectar a terceros no investigados" en la causa.