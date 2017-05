Actitud "impropia" del PSOE

Separa los PGE de la corrupción

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado a Unidos Podemos y al PSOE dey ha defendido la decisión del PP y de Ciudadanos de tumbar el debate de más de 4.000 enmiendas presentadas por partidos de la oposición."Contra una partida de 15 millones de euros no se pueden presentar partidas de 49.000 millones de euros" porque, ha declarado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, sobre el acuerdo adoptado este miércoles por la noche por la Mesa de la Comisión de Presupuestos gracias al apoyo de PP y Ciudadanos.Ambos partidos defendieron excluir aquellas enmiendas que superen los 15 millones del Fondo de Contingencia para imprevistos al que recurren los grupos parlamentarios para justificar aumentos del gasto en otros departamentos, un criterio que también se aplica a aquellas enmiendas de menor cuantía quede los 15 millones.Rivera ha afirmado que el PSOE y Unidos Podemos "están intentando dinamitar unos Presupuestos de los que, cuotas reducidas para autónomos, planes de conciliación y bajas de paternidad, un complemento salarial para jóvenes y un plan contra la pobreza infantil"."De Podemos", pero "que lo haga el PSOE, que ha gobernado 20 años y ha tenido que aprobar Presupuestos Generales del Estado, me parece impropio", ha manifestado.En su opinión, los socialistas "se están podemizando" al. Además, ha cuestionado los argumentos que presenta un partido que "antes de ver las cuentas ya dijo que iba a votar que no".Así las cosas, ha pedido tanto a la formación de Pablo Iglesias como al PSOE que "no se les ocurran cosas" como la de, porque los Presupuestos son "una cosa muy seria" y España debe cumplir el déficit acordado con la Comisión Europea sin tener que "subir los impuestos ni hacer más recortes".Por otro lado, el presidente de Ciudadanosdel PP y "la mala gestión del Gobierno" frente a esos casos, aunque haya reprobado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Congreso. Cree que "sería una irresponsabilidad" que Ciudadanos condicionara a ese asunto las reformas y partidas presupuestarias acordadas con el Ejecutivo.Sin embargo, ha lamentado que en el PP sea "inmovilistas y tozudos" y hayan decidido mantener a Manuel Moix como fiscal jefe anticorrupción pese a que estáante algunos casos de corrupción.Catalá y Rajoy le han defendido a capa y espada yy no cualquier otro", ha señalado.