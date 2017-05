La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,ante la Comisión de Investigación sobre la corrupción política d ela Asamblea de Madrid para explicar la adjudicación del contrato de cafetería a la empresa Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández.Esta solicitud a petición propia de Cifuentes llega un día después de que la oposición reclamara su comparecencia en una sesión extraordinaria de esta misma comisión paraque la vinculan con la financiación irregular del PP de Madrid.Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, la presidenta madrileña ide cafetería de la Cámara regional en 2009 y 2011, que han sido objeto de investigación policial.Cifuentes ha afirmado en reiteradas ocasiones que su actuación en ambos procesos, que todas las decisiones se adoptaron por unanimidad en el marco de un proceso administrativo en el que intervienen tanto representantes políticos como técnicos de la Administración, y que no tiene nada que ocultar.Partiendo de este criterio, el Partido Popular de la Asamblea de Madrid ha solicitado que comparezcan ante esta Comisión, en función de sus responsabilidades y representación en la Cámara durante las Legislaturas VIII y IX, en total, 11, tres de ellas diputados de PSOE e IU, y ocho técnicos.Concretamente, se ha pedido que comparezcan, vicepresidente segundo de la Asamblea de Madrid e integrante de la Mesa de Contratación en 2009;, vicepresidente tercero, e integrante de la Mesa de Contratación en 2009 y 2011, vicepresidente segundo e integrante de la Mesa de Contratación en 2011.También se ha solicitado que comparezcan integrantes de la Mesa de Contratación y del Comité de Expertos. Una de las críticas de la oposición radica en la presencia de Cifuentes tanto en el Comité de Expertos como en la Mesa de Contratación que. Desde la Comunidad, fuentes jurídicas han detallado que no existe incompatibilidad porque el órgano que propuso la adjudicación fue la Dirección de gestión Administrativa, de la que ella no formaba parte.