El Comité de Bioética propone prohibir la gestación subrogada a nivel internacional y sancionar a las agencias.

El Comité de Bioética de España elaboró el documento Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada en el que analiza los aspectos éticos y jurídicos de esta práctica, y en el que propone promover a nivel internacional"en garantía de la dignidad de la mujer y del niño", informa Europa Press.También reclama "dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de manera que resulte aplicable, para lo que podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, deque se dedicaran a esta actividad".En todo caso, pide asegurar "una transición segura" queresultantes de los procesos de maternidad subrogada internacional en los que pueden estar inmersos actualmente varios españoles. Para ello, considera que puede garantizarse que su filiación en el extranjero se realice conforme a laEl informe, elaborado a iniciativa del propio Comité, se llevó a cabo "dada la preocupación que suscitaba a sus miembros el debate presente en la opinión pública y en algunas instituciones sobre la conveniencia de, a los contratos de maternidad subrogada".En cualquier caso, el Comité de Bioética precisa que, en atención a su naturaleza y funciones, no le corresponde traducir su parecer en una concreta propuesta de reforma legal aunqueque orienten aquélla, como el citado marco regulatorio común a nivel internacional.La presidenta del Comité, Teresa López, defendió quede la gestación subrogada porque considera que es la única forma de proteger el interés superior del menor, algo que no será posible, según indica, mientras los españoles puedan seguir viajando al extranjero para recurrir a esta práctica."Como en España no se puede realizar esta práctica,. Como eso genera muchas dificultades, para intentar salvar el interés menor, proponemos ir hacia una prohibición universal de la maternidad subrogada. Sabemos que no es fácil, no es inmediato pero para solucionar este problema habría que ir a eso", explicó López en declaraciones a Europa Press.En este sentido, López considera que "la reforma de la ley debería orientarse atambién se aplique a los que están celebrados fuera de España".Sobre las razones que más han pesado para que recomienden la prohibición de la gestación subrogada, López apuntó lay el "daño al interés superior del menor". "Lo que se hace es comprar, convertir al menor en un objeto que puede ser comprado", enfatizó.El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad va a estudiar el informe que le ha remitido el Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada.Así lo han señalado fuentes de este ministerio a Europa Press después de que se hiciera público este documento que, según ha precisado la presidenta del Comité, ha sido, el de Sanidad y el de Justicia, que también lo leerá y estudiará. Este último ministerio se ve afectado en lo que se refiere a la inscripción en el Registro Civil de los niños nacidos por gestación subrogada.Por otro lado, varias asociaciones feministas y provida han mostrado su satisfacción por que el Comité de Bioética de España (CBE) proponga promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de gestación "en garantía de la dignidad de la mujer y del niño".En concreto, desde el, el presidente Mariano Calabuig ha asegurado en declaraciones a Europa Press que le parece "muy bien" y "correcto" la propuesta del Comité de Bioética de España porque es un proceso de gestación "donde la dignidad de la mujer se echa por los suelos".Calabuig ha argumentado además que "una gestación en la que hay un contrato mercantil, que siempre lo hay aunque digan que no", le parece "mal". "A parte de que tampoco se le pregunta a la criatura que viene dentro si el proceso le vale o no", ha remachado.El CBE también reclama "dotar dea la nulidad de esos contratos, de manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo que podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad".