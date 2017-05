Contradicciones

El portavoz del Gobierno,ha lanzado este viernes un mensaje a quien salga ganador el domingo de las primarias del PSOE para elegir secretario general: "A los españoles les interesa estar situados en la centralidad", ha informado Europa Press.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha mostrado como es habitual elpor el proceso interno de los socialistas pero no ha evitado dirigir varios mensajes tanto a los votantes como a quien salga ganador.El portavoz ha deseado quey en que el país ha superado ya "una situación complicada" y se encuentra ahora "en una legislatura de pactos". "Este Gobierno está demostrando capacidad de pacto, de llegar a acuerdos. Quien salga elegido tiene que tener ese objetivo de lograr los mejores acuerdos para los españoles", ha dicho.Preguntado acerca dea partir del lunes, Méndez de Vigo ha respondido que el ganador de las primarias tiene que entender que a los españoles les "interesa" la "centralidad" y que un partido con aspiraciones de gobernar tiene que tener interés en "contribuir a la estabilidad", que permita a España, ha añadido, seguir en la senda de crecimiento."Es lo que el Gobierno desea. Más no puede hacer que desear", ha admitido el ministro, que ha insistido en la voluntad de llegar a cuerdos en el Congreso con la segunda fuerza política.Al respecto de los pactos, el portavoz ha llamado al PSOE a demostrar también su disposición del acuerdo en losy le ha censurado que presente enmiendas parciales que "desvirtúan" el techo de gasto y la senda de estabilidad que el propio Partido Socialista pactó con el Gobierno y aprobó."Eso se llama ir contra sus propios actos, no tiene demasiado sentido. Es un brindis al sol", ha añadido.