El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha denunciadoen el Parlamento de Galicia la situación del expresidentehasta este viernes miembro nato del Consello Consultivo de Galicia —su cese se ha hecho oficial este mismo viernes—, y le ha acusado deEnfrente, la Xunta ha defendido al expresidente y, tras poner en duda la "ética" del denunciante, le ha afeado de forma velada las ausencias del exdiputado Xosé Manuel Beiras en la Cámara el pasado mandato.En la Comisión Institucional del Parlamento, Villares ha ironizado con la "confluencia planetaria" que favorece que el cese de Albor se publique en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el mismo día en el que En Marea preguntaba por su situación y retribuciones, antes de incidir en el "rubor" que provoca que un miembro del Consultivo"Mala forma de acabar la carrera política y pública para un expresidente de la Xunta que ha sido homenajeado hace unos pocos meses en este Parlamento", ha continuado el portavoz de En Marea, quieny ha preguntado al Gobierno gallego "si considera ético cobrar sin ir a trabajar". El Consello Consultivo es el equivalente a escala autonómica del Consejo de Estado.En nombre de la Xunta, la directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Blanca García-Señoráns, ha asegurado queque exige En Marea ni conoce el detalle de sus actas en las que figura quién asiste o no a las reuniones.En todo caso, García-Señoráns ha recalcado que "la función de asesoramiento" no tiene que ser "presencial" y, muy contundente, ha contraatacado con una alusión (aunque no dio su nombre explícitamente) a las ausencias deportavoz de AGE en la pasada legislatura."Si quiere hablar de inasistencias continuadas, hablamos de inasistencias continuadas a sesiones plenarias por razón de edad, por enfermedad o indisposición en la pasada legislatura, y, ha advertido.La directora xeral ha continuado su reflexión y ha aludido a la existencia de "unas reglas no escritas" que "no se deberían traspasar nunca". "Dice mucho de usted su actitud deha esgrimido, antes de reivindicar "el bagaje ético y profesional intachable e incuestionable" de Fernández Albor."Y tiene un valor humano y personal que lo hace merecedor de todo nuestro respeto", ha agregado, antes de recordar que los expresidentes tienen "la opción" de participar en las sesiones del Consultivo con "funciones de asesoramiento". Al respecto, ha manifestado lapor las aportaciones de todos los expresidentes que "participaron o puedan participar" como asesores del Consultivo.García-Señoráns ha reivindicado la figura de Albor. "Tenemos el honor de contar con un hombre de su talla,, absolutamente respetable y de la que podemos presumir. Como también puede presumir él de llegar a cumplir cien años con la cabeza bien alta", ha ensalzado.Así las cosas, le ha deseado "mucha paz" y que "mantenga la lucidez que ha demostrado como hasta ahora". Ha rememorado que en las últimas entrevistas Albor lamentaba la "ignorancia" que ve ahora en la política y celebraba haber dejado antes esta actividad, al tiempo que subrayaba que"Mire, señor Villares, de todo lo que don Gerardo hizo por los gallegos y por Galicia desde la primera andadura de esta autonomía es muy sencillo lo que le debemos y le podemos devolver. Déjelo vivir en paz", ha concluido la directora xeral, mientras que Villares ha interpretado que, con su respuesta,En relación a la polémica suscitada en la Cámara sobre la situación de Albor, distintas fuentes del Consello Consultivo consultadas por Europa Press han ratificado que, d, que nació en la capital gallega en septiembre de 1917, éste no acudía a los plenos ni reuniones de este órgano, con el que sí mantendría "una comunicación regular"."Sí ha justificado su ausencia poraunque él siempre manifestó, hasta hace poco, su voluntad de intentar recuperarse y volver a las reuniones", ha esgrimido uno de los miembros de este órgano consultado por Europa Press, que recuerda que, en todo caso, la ley que lo regula no hace constar que la función de asesoramiento de los miembros natos (que opinan, pero no votan) a los plenos sea "obligatoria".Otras fuentes del órgano han incidido en que, pese a las dificultades físicas que conllevan su avanzada edad, no dejó de prestar "valiosos consejos" cada vez que era "consultado" sobre una cuestión concreta. "La función de los expresidentes es de asesoramiento", remarcan las mismas fuentes del Consultivo, cuyos miembros percibenDe losque entraron en el Consultivo en condición de miembros natos —Albor y los socialistas Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño—, solo González Laxe permanece ahora (tras el cese voluntario de Albor por razones "estrictamente personales") en este órgano, que Touriño abandonó en 2016 tras expirar su mandato.