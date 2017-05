La gestora del PSOE acusa a Podemos de querer intervenir "al estilo Putin" en sus primarias

La gestora del PSOE acusó este viernes a Unidos Podemos de ejercer unpara, con la presentación de su moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intentar interferir y restar protagonismo a los socialistas en vísperas de las primarias del próximo domingo, cuando los militantes del PSOE elegirán al nuevo líder del partido de entre los tres candidatos en liza: Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López.Para el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, éste y no otro es el motivo de que Podemos haya registrado justo este viernes su moción de censura contra Rajoy, a pesar de que carece de apoyos suficientes para que prospere, y de que haya convocado una movilización este sábado en la Puerta del Sol a favor de su iniciativa. En declaraciones a los medios de comunicación en la sede de Ferraz, Jiménez ha advertido de que la moción de censura planteada por el grupo de Unidos Podemos persigue tener "el protagonismo por un día", perodel líder de Podemos, Pablo Iglesias, en beneficio del PP.En el mismo sentido se pronunció Díaz en una entrevista en la Cadena Ser, en la que aseguró que "una moción de censura tiene que ser constructiva, con un programa de gobierno que tenga el apoyo mayoritario de la Cámara, y en estos momentos no existe ese apoyo mayoritario". "Eso lo sabe Pablo Iglesias, pero le da igual y lo que quiere esdel PSOE", apuntó la candidata y presidenta de la Junta de Andalucía, que calificó la iniciativa de "teatro".No obstante, Unidos Podemos rechazó las acusaciones de los socialistas y aseguró que no tiene ninguna intención de intervenir en sus primarias. Su portavoz en el Congreso, Irene Montero, señaló tras presentar la moción de censura que la iniciativa no es ningún "teatro", y pidió a Díaz