Sánchez apela a la "responsabilidad histórica" del socialismo andaluz "que nunca tuvo miedo de abanderar el cambio"

El candidato del PSOE a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez (c).

"Unidad" y "lealtad"

El exlíder del PSOE y candidato a la Secretaría General del partido,, apeló este viernes, en el que ha sido su último gran acto con militantes antes de las primarias del domingo, a la"que hace tres años le apoyó" y que "nunca tuvo miedo de abanderar el cambio"."En 1974, en Suresnes, a los jóvenes sevillanos que se presentaron frente al establishment de la organización, el partido y de ser filocumunistas. Esa gente, que hoy apoya a otras candidaturas, con 35 años menos nos estaría apoyando a nosotros", dijo en Sevilla, feudo de su rival en el proceso de elección interno.El lugar del acto fue elegido por el equipo del ex secretario general a conciencia. Sánchez ha optado por movilizar a sus seguidores en el Muelle de la Sal, frente al barrio de Triana,, y a pocos minutos de distancia del lugar donde la presidenta de la Junta de Andalucía celebraba su mitin.El exlíder socialista, en un discurso trufado de referencias a los andaluces, recordó a los militantes que el próximo 21 de mayo tendrán que elegir entre dos modelos de partido:el de la abstención o la alternativa".En este sentido, señaló que la formación "volverá a ser ganadora" sólo "cuando recupere la coherencia" y "cuando haya lealtad". "Por eso pedimos el voto, vamos a decirle el 21 de mayo a los que defendieron la abstención que para acabar con la desigualdad y con la corrupción ya está bien de tanto Mariano Rajoy y de tanto PP, es hora de que", aseveró.El ex secretario general de la formación socialista afirmó también que todos los afiliadosque ponga en pie y prometió que el próximo 22 de mayo, al día siguiente de las primarias, harán dos cosas: "Vamos a abrir las agrupaciones para que entre más gente y diremos: 'Aquí está la izquierda que une, que avanza, que no defrauda, que cumple". Además, afirmó que"El día 21 la palabra que escucharéis de mi boca es que ha ganado el PSOE y", dijo el candidato a la Secretaría General a sólo 48 horas para la cita con las urnas, en las que tienen la posibilidad de participar un total de 187.949 militantes.