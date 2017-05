Consultas para convencer

El aspirante a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha evitado este viernes aclarar si, en caso de perder las primarias para liderar el partido , se plantearía o no postularse cuando llegue el momento de elegir candidato a la Moncloa, algo queEn una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha insistido en que si pierde las primarias del día 21 él se pondrá a disposición del que gane y será "leal con el resultado" sea cual sea, peroSus palabras contrastan con lo que él mismo dijo en una entrevista en 20 minutos el pasado febrero, cuando afirmó que si perdía este proceso, y con lo que apuntó hace un mes su colaboradora Adriana Lastra, que respondió a esa pregunta recordando que con la excepción del caso de Joaquín Almunia y Josep Borrell, en el PSOE "el secretario general es la persona que se presenta a las elecciones generales y se ha respetado siempre".Lastra añadió entonces que "lo que ha dicho siempre Pedro Sánchez es queo la secretaria general y eso es lo que va a hacer".También ha reiterado que los barones que no le han apoyado no tienen por qué temer movimientos desestabilizadores y que tiene "absoluta vocación deen la Ejecutiva" que se forme después del día 21.En cuanto al proyecto de su rival andaluza, ha dicho que le ha generado "una mezcla de desconcierto y preocupación", porque vecomo los préstamos para los estudiantes, que les generan problemas de endeudamiento en los países donde existen. "Creo que es un error y que no tiene nada que ver con la socialdemocracia, que ve la educación como un derecho", ha apostillado.Además, después de que Díaz haya advertido de que un líder-en una entrevista en El País- él le ha respondido que lo que tampoco puede hacer es "esconder a los militantes".Su tesis es que, de manera que "difícilmente puedes convencer a los ciudadanos de tus decisiones si antes no has convencido a los militantes".Sánchez ha confiado en que, si gana él, esta vez Díaz sí acepte su oferta de trabajar juntos, no como hace tres años. Según su análisis, cuando fue elegido sufrió unpor parte de muchos dirigentes" y eso no puede pasar ahora, después de que los militantes decidan.A solo dos días de la votación, Sánchez ha incidido en su argumento de que, porque el PSOE lleva "nueve meses de campaña" y sin líder, desde que él dimitió el pasado 1 de octubre.Es más, cree que una de las consecuencias de que el PSOE esté sin líder es que Podemos vaya a presentar hoy una moción de censura con Pablo Iglesias como candidato:. Un partido con líder hoy estaría liderando la oposición y exigiendo responsabilidades a Rajoy".El también ex líder socialista ha asegurado que élde votación y ha agradecido su disposición a los voluntarios con los que contará su candidatura el próximo domingo, que le permitirán tener interventores o apoderados en un 97 por ciento de las mesas. Sánchez votará por la mañana en Pozuelo (Madrid) y por la noche seguirá el recuento en la sede del PSOE en la calle Ferraz.Sánchezl, y no a Díaz ni a López. También ha recordado que él nunca puso en cuestión los avales de sus contrincantes ni habló de coacciones ni nada parecido, mientras que desde la candidatura de Díaz sí se pusieron en cuestión los que recibió.