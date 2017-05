Rivera: "Con toda la corrupción en el PP, si hubiera gente valiente y libre, ya se habría presentado alguien contra Rajoy"

"Nadie ha hecho más dura oposición que Ciudadanos"

El Gobierno no refuta los argumentos del independentismo

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que si en el PP hubiera alguien "libre y valiente" dispuesto a luchar contra la corrupción, ya habría intentadoy del partido, Mariano Rajoy.En una entrevista en la revista Vanity Fair , recogida por Europa Press, Rivera se muestra convencido de queel pasado noviembre tras pactar una serie de reofrmas con el PP, y también al hacerlo desde la oposición, sin entrar en el Gobierno."Sigo convencido de que. Pero la otra opción eran terceras elecciones", argumenta.El líder de la formación naranja sostiene en la entrevista que "en el PP hay poca gente libre y valiente como para". "Con toda la corrupción que tienen en el PP, si hubiera gente valiente y libre, ya habría alguien que se habría presentado contra Rajoy. Y no lo ha hecho", añade.Por otro lado, Rivera asegura que "nadie ha hecho más dura oposición que Ciudadanos",Generales del Estado que "acaben con los recortes".A su juicio, el partido de Pablo Iglesias. Según el presidente de Ciudadanos, " a Podemos le da mucha pereza trabajar en la oposición, ellos son más de asaltar el poder, como dicen. Les da pereza presentar leyes, venir al Parlamento, regenerar la política sin fuegos artificiales":Respecto a las distintas cuestiones en las que el Gobierno, Rivera admite que el Ejecutivo intentó "jugar al 'No, yo los temas importantes los hablo con el PSOE'".El presidente de la formación naranja atribuye esta actitud a que el PP tienen en cuenta que Ciudadanos facilitó la investidura de Rajoy y que apoya los Presupuestos , pero, al mismo tiempo, lo ve como elen las siguientes elecciones, "especialmente de los jóvenes".En cuanto a la situación en Cataluña, Rivera afirma en la entrevista que muchos catalanes no independentistas, y que "frente a la demagogia del populismo separatista hay que hacer una propuesta alternativa"."Yo llevo cuatro años escuchando 'España nos roba',. El Estado ha ninguneado estos argumentos que calan. Me hubiera gustado que, en vez de tener que rebatirlo yo solo en el Parlament, cada vez que un dirigente catalán dijera algo así, lo refutara con datos la vicepresidenta o el ministro", explica.