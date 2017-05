Unidos Podemos presenta su moción de censura con Iglesias como "alternativa" a Rajoy

El debate, todavía sin fecha

Después de tres semanas desde su anuncio, Unidos Podemos pone en marcha el mecanismo para llevar a cabo una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como candidato; su intención, en palabras de la portavoz parlamentaria Irene Montero, es "lanzar un mensaje muy claro de que hay una alternativa seria, firme y contundente al PP". La iniciativa, no obstante, tiene muy pocos visos de prosperar, dado que PSOE y Ciudadanos han anunciado que no la apoyarán.La moción de censura la presentó la propia Montero acompañada de otros portavoces del grupo parlamentario, como Alberto Garzón (IU), Antón Gómez-Reino (En Marea), Juan López de Uralde (Equo) o Josep Vendrell (En Comú Podem). El argumento principal fue el mismo que hace tres semanas:, aseguró Montero, y por ello se convierte en un "imperativo ético" –en palabras de Gómez-Reino– sacar al PP del Gobierno. La ciudadanía "no tolera más las prácticas autoritarias y de saqueo de lo público", sostuvo a este respecto la portavoz parlamentaria."Hay esperanza y hay alternativa: se puede sacar al PP del Gobierno y se puede construir un nuevo país digno, que respeta los derechos humanos" pese "a los intentos del PP de normalizar el saqueo y la corrupción", argumentó Montero, que insistió en la idea de que Rajoy busca que "sus practicas" se normalicen y queden "en la impunidad". De igual forma, Montero defendió la elección de Iglesias como candidato –una decisión tomada por la dirección del grupo parlamentario–, pese a que el partido ha barajado otras opciones:y con más apoyo popular" para encabezar la moción porque "no tiene ninguna hipoteca ni ningún trato para sostener al PP, ni con las oligarquías financieras que hoy trabajan activamente para que el PP siga en el Gobierno".Unidos Podemos presenta su moción de censura apenas dos días antes de que el PSOE elija a su nuevo secretario general en las primarias que tendrán lugar este domingo. Pese a las diferencias entre los candidatos, los tres aspirantes al puesto –Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, si bien Montero se ha mostrado confiada en que los socialistas cambien de idea y advirtió que "si se presenta una moción de censura para sacar al PP de las instituciones y una fuerza política vota no, está sosteniendo al PP en el Gobierno"."La pregunta es qué formaciones políticas van a seguir sosteniendo con sus votos al PP en el Gobierno", insistió la portavoz parlamentaria a este respecto, antes de añadir que su grupo trabajará "hasta el último minuto para recabar los apoyos". "Nosotros presentamos esta mociónusar las herramientas parlamentarias para combatir la impunidad y la práctica continua de saqueo del PP", planteó Montero, que afirmó que "millones de ciudadanos, incluso votantes del PP, que quieren que se acaben ya las prácticas de parasitación y saqueo"."Sobran los argumentos por los que el PP tiene que salir del Gobierno", defendió por su parte Garzón, que acusó a Rajoy y su partido de estar "destrozando" la democracia y aseguró queque tiene a los conservadores en su centro. En la misma línea, Vendrell aseguró que la moción es un "antídoto" contra la "degradación de la democracia" y también contra el "autoritarismo" del PP en Cataluña. "La metástasis de la corrupción no entiende de maquillaje", señaló por su parte Gómez Reino, que insistió en que "los números dan" para que la moción prospere y se dirigió sin mencionarlos al PSOE y Ciudadanos: "Muchos de los votantes de otras fuerzas no los han puesto ahí para sostener un gobierno corrupto y que destruye el estado del bienestar".La reacción del PP no se hizo esperar. El primero que se refirió a presentación de la moción de censura contra su jefe de filas fue el eurodiputado Esteban González Pons, que comparó la actitud de Unidos Podemos y de Iglesias con la del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y tachó la iniciativa de "bolivariana, para la galería y propagandística". "Lo que Pablo Iglesias persigue no es presentarse como presidente", sino "utilizar los instrumentos parlamentarios", sostuvo Pons, que aseguró que la moción es "exactamente lo que haría Maduro si fuera diputado en España".Una vez presentada la moción ante el registro del Congreso comenzará su tramitación, aunque. La elección del día es una prerrogativa de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ya que el Reglamento y la Constitución sólo establecen que el debate sobre la moción tendrá que celebrarse al menos cinco días después de que esta se registre. La próxima semana y la siguiente están centradas en el debate del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que es posible que Pastor decida aplazar el debate de la moción de censura hasta la primera semana de junio.En cualquier caso,con la mayor urgencia posible a la Mesa del Congreso para tratar este asunto. Tanto el PSOE –que también ha solicitado un encuentro urgente a Pastor para discutir sobre el recurso que ha presentado los vetos a las enmiendas a los PGE– como Unidos Podemos coinciden en que esta reunión debería tener lugar este mismo viernes o a más tardar el lunes, aunque ésta es una potestad de la presidenta del Congreso y, por tanto, ha de ser ella la que tome la última decisión.